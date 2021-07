Florin Cîțu și-a prezentat "echipa câștigătoare" de față cu Orban: I-a chemat lângă el, pe scenă, pe liderii PNL

"Aceasta este echipa cu care mergem mai departe. Aceasta este echipa câștigătoare.", a spus Florin Cîțu.

"Am vrut să va amintesc că sunt alegeri PNL, dar facem aceste lucruri pentru că vrem să facem viață oamenilor mai bună.(...) De-asta intrăm în politică. Nu am intră pentru noi. Suntem în politică pentru români și pentru a le face viață mai bună. Va rog să nu uitați acest lucru niciodată.

Au venit alegerile și noi ne-am pierdut electoratul nostru(...). Acești oameni au plecat de lângă noi. Nu cred că s-au dus în altă parte, dar nu au mai venit lângă noi. Pentru acești oameni am spus că, indiferent de costul electoral pentru mine, îmi asum toate reformele pe care le-am spus în PNRR: reforma administrație publice, pensiilor, companiilor de stat, salarizării. Indiferent de cost.

Domnule Emil Boc, am să fur un slogan de-al Dvs. The Cluj Way. Eu vreau pentru România calea PNL. PNL way. Iar calea Clujului înseamnă să lucrezi împreună. Asta înseamnă și PNL Way, să lucrăm împreună. Să dezvoltăm România în echipă.

Rămânem la guvernare până în 2028. Astăzi este momentul să va arăt cât am construit."

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal