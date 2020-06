Gabriela Firea: "Este o rușine națională faptul că Bucureștiul nu are o centură în acest moment"

"Domnul primar al Sectorului 4 și-a făcut deja o obișnuință din a inaugura simplu, nu festiv, astfel de obiective de investiții.

Un lucru important pentru toți bucureștenii. Oricâte parcări, poduri, pasage, supralărgiri vor da în folosință Primăria Capitalei și primăriile de sector, dacă lucrările la centura ocolitoare rutieră a Capitalei nu sunt susținute, eforturile noastre, ale tuturor, sunt zădărnicite.

Știm cu toții că un pasaj ajută foarte mult pentru fluidizarea traficului. O parcare ajută enorm, în primul rând să nu mai avem mașini parcate pe banda întâi sau în locuri necorespunzătoare.

De asemenea, toate obiectivele de investiții în infrastructura mare ajută la calitatea vieții, ajută la fluidizarea traficului și la o luptă reală cu poluarea", a spus primarul general.

"Este o rușine națională faptul că Bucureștiul nu are o centură"

Firea a precizat că, încă din primul an de mandat, a solicitat Guvernului să transfere acest proiect privind centura ocolitoare la Primăria Capitalei, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

"Se vorbește în această perioadă de alianțe, alianțe politice. Noi ne dorim o alianță cu cetățenii, în primul rând, astfel încât să determinăm guvernanții să facă ceea ce este normal să fi făcut de acum trei-patru ani, și anume să transfere acest obiectiv de investiții vital pentru capitala României, centura ocolitoare a Capitalei, la primărie.

Așa cum împreună am realizat multe lucruri în acești patru ani, sunt convinsă că echipele de la Primăria Capitalei și de la primăriile de sector își iau angajamentul și vor finaliza centura ocolitoare a Capitalei.

E o rușine națională faptul că Bucureștiul nu are o centură în acest moment. Sunt capitale europene care au chiar două astfel de investiții. Una pentru mașinile mici, proprietate personală, altele pentru activitatea industrială. Din primul an de mandat am solicitat Guvernului să se transfere centura ocolitoare la Primăria Capitalei pentru a finaliza acest proiect", a mai adăugat Gabriela Firea.

