Gabriela Firea îi cere demisia lui Nelu Tătaru: "Mă așteptam ca măcar după o astfel de tragedie să-și recunoască eșecul"

"Pot crede și spune orice românii, politrucii lui își văd în continuare de scaunele moi, de incompetența și corupția din ministere." a transmis Gabriela Firea, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a social democraților, făcând referire la Premierul Ludovic Orban și echipa condusă de acesta.

"Tătaru trebuia să-și dea demisia de la primele victime ale pandemiei! Pentru că este incapabil să aplice măsurile salvatoare din Europa. Le știe, i s-au adus la cunoștință dar le ignoră. Nu vor testare, pentru a nu se ști numărul real de cazuri.

Mă așteptam ca măcar după o astfel de tragedie să-și recunoască eșecul. Și el, și Orban care îl menține în fruntea Sănătății, în vremuri atât de grele, sunt complici la toate dramele din aceste zile."

Acesta spune că toți miniștrii de până acum trebuie să își asume responsabilitatea pentru problemele grave din sistem și că el plănuiește să rămână în guvern pentru a continua reformele începute.

”Am rezistat cu acest sistem până acum, dar vedem că avem tragedii. Cred că faptul că, la un moment dat, ”merge și așa”, sau am adaptat foarte puțin în fiecare an, sau am adaptat, să spunem, o lege a sănătății, tot ce a însemnat din 90 până acum, sau din 2006 când am făcut legea 95 și am adaptat o lege cu 1500 de amendamente fără să facem o lege cu rata adaptată, fără să avem o reorganizare a ministerului, a DSP-urilor, a spitalelor, a stațiilor de ambulanță, în toată această perioadă, cred că acesta este lucrul care ne duce ca după 30 de ani să vedem și niște tragedii”, a declarat Ministrul Sănătății luni.

10 Persoane au murit sâmbătă în incendiul de la secția ATI COVID a Spitalului Județean Piatra Neamț

Două saloane au fost cuprinse de flacări sâmbătă seară. Erau 16 pacienţi în ele. Iniţial, au fost şase decese. Erau pacienţi bolnavi de COVID-19 care se aflau în stare critică şi primeau îngrijiri în secţia ATI a Spitalului Judeţean Piatra Neamţ. Mai apoi, alți patru şi-au pierdut viaţa din cauza arsurilor suferite.