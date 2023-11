Gabriela Firea, despre Nicușor Dan: "Cel mai ușor este să te lauzi cu munca altcuiva"

"Cel mai ușor este să te lauzi cu munca altcuiva", transmite Gabriela Firea, după ce Nicușor Dan a anunțat că, în ultimii trei ani, Capitala a atras fonduri nerambursabile de aproape 4 miliarde de lei pentru proiecte de dezvoltare a Capitalei în mai multe domenii.

"1 miliard de euro, fonduri europene nerambursabile, a fost atras de Primăria Capitalei, în mandatul meu ca primar general. Sunt fapte concrete pe care nu le poate șterge nimeni, bani investiți în București pentru confortul cetățenilor. Cel mai ușor este să te lauzi cu munca altcuiva. N-am făcut asta niciodată și nici nu mă voi preta la a confisca pentru voturi munca oamenilor. Lauda de ieri a primarului general, privind fondurile nerambursabile atrase în mandatul său, este o sfidare nu la adresa mea ci față de toți oamenii de bună credință care au muncit enorm în mandatul meu de primar general", scrie pe Facebook Gabriela Firea.

Ea precizează că numai pentru cele aproape 300 de milioane de euro pentru reparațiile atât de necesare ale conductelor de termoficare s-a lucrat aproape trei ani.

"Proiectul depus la Comisia Europeană a fost extrem de complex și nu putea fi lucrat pe genunchi și peste noapte. Cu atât mai mult nu putea fi lucrat într-o lună de la preluarea mandatului, pentru că doar atât timp i-a luat primarului general să-și pună semnătura pe contractul de finanțare ținut la sertar de principalul său susținător, un om politic de tristă amintire. Cât privește banii europeni pentru achiziția celor 100 de tramvaie noi, nu cred că a uitat cineva întreaga epopee. Știe orice bucureștean că licitația a fost demarată și finalizată în mandatul meu, că am semnat contractul și, la fel ca la termoficare, a fost ținut la sertar și returnat pentru două virgule în plus doar ca să-l semneze actualul primar general, să și-l treacă în portofoliu. Nu-mi place lauda de sine, dar e bine ca bucureștenilor să li se spună adevărul. Când am ajuns primar general, de atragerea fondurilor europene se ocupa o mâna de oameni. Am înființat o întreagă direcție care a reușit lucruri fantastice într-un timp scurt", adaugă Firea.

Gabriela Firea menționează că Glina 2 a fost un proiect ce l-a găsit blocat când a devenit primar general.

"În septembrie 2017 am semnat ordinul de începere a celui mai mare proiect de mediu din România, cu o valoare de aproximativ 390 de milioane de euro, finanțat prin POIM 2014 – 2020. În domeniul transporturilor, Primăria Capitalei a obținut în mandatul meu, finanțare nerambursabilă, prin Programul Operațional Regional și de la Fondul de Mediu, pentru 14 proiecte de achiziție a unor noi mijloace STB – autobuze hibrid, autobuze electrice si tramvaie – și de modernizare a 1,1 km cale dublă linie de tramvai pe Bd. Vasile Milea, pe traseul liniilor de tramvai 1 și 10, în valoare totală de 370 milioane euro, din care 276 milioane de euro nerambursabili. Lucrările de modernizare a sistemului de canalizare din Capitale și extinderea rețelei de apă potabilă au fost finanțate cu aproape 83 de milioane de euro fonduri nerambursabile atrase până în 2020", încheie Firea.

