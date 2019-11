Gabriela Firea, noi dezvăluiri din CEx: "A fost un mic incident, am luat atitudine, am ieșit din sală. A fost o ședință grea"

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a făcut noi dezvăluiri din ședința CEx a PSD, care a avut loc marți seara și în urma căreia Viorica Dăncilă și-a dat demisia de la conducerea partidului.

"A fost un mic incident, am luat atitudine, am ieșit din sală, am fost rugată să revin, am revenit și am pus punct discuției. Poate era multă tensiune, multe emoții, poate a durat prea multe ore, iar de la oboseală spunem și ceea ce nu ne-am dori. A fost o ședință grea.

De la primele luări de poziție curgeau demisiile. La jumătatea ședinței se știa cursul, pentru că demisionase jumătate din BPN. La final, doamna Viorica Dăncilă a spus că a remarcat ce se dorește și că demisionează.

Candidatura pentru funcția de președinte este exclusă. Voi analiza, cu colegii mei, candidatura pentru funcția de vicepreședinte regional București - Ilfov. Trebuie să avem o abordare mult mai apropiată de români. Să recunoaștem greșelile pe care le-am făcut, să avem încredere între noi”, a spus Gabriela Firea la RTV.