Gabriela Firea: "Un an de la aprobarea Programului național pentru creșterea natalității!"

Gabriela Firea, senator PSD, a anunţat, astăzi, că s-a împlinit un an de la aprobarea Programului naţional pentru creşterea nataltăţii prin intermediul căruia au fost depuse 10.000 de dosare de la cuplurile cu probleme medicale, dar care îşi doresc un copil.

Sursa foto: Facebook | Gabriela Firea

"Un an de la aprobarea Programului național pentru creșterea natalității! Mii de cupluri cu probleme medicale au primit o șansa pentru a-și trata problemele de infertilitate și să devină părinți. Un proiect pentru care m-am implicat mult și am primit sprijinul coaliției de guvernare.

Programul prin care sunt sprijinite cu 15.000 de lei cuplurile infertile, pentru proceduri de fertilizare in vitro, este un ajutor real! Sunt deja 10.000 de dosare depuse și zeci de sarcini confirmate. Este sigur că vor fi rezultate bune. Primii copii se vor naște până la finalul acestui an și este o bucurie.

Creșterea natalității este o prioritate și trebuie să fie un proiect național! Predicțiile și calculele specialiștilor sunt pesimiste, dar sunt sigură că prin proiectele de susținere a familiilor, a cuplurilor infertile, prin accesul femeilor însărcinate la servicii medicale și prin sprijinirea copiilor România va depăși această criză majoră.

În prima jumătate a acestui an s-au născut puțin peste 73.000 de copii, cei mai puțini din ultimii 145 de ani. Sunt datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică care arată că tot în primele șase luni au decedat de 1,6 ori mai mulți români decât s-au născut. Sunt date îngrijorătoare și despre care tot am vorbit în ultimii ani.

Sigur că sunt extrem de importante toate discuțiile despre economie, despre industrie sau infrastructură, dar fără măsuri clare pentru creșterea natalității și susținerea familiilor s-ar putea în viitor să nu mai rămânem prea mulți români în țară.

Mă bucur că pentru actuala coaliție de guvernare este o prioritate această criză demografică. Am avut tot sprijinul necesar cât am ocupat funcția de ministru al Familiei și am lăsat în urmă câteva proiecte clare în acest sens.

Am lăsat la Ministerul Familiei tot pachetul dedicat creșterii natalității și susținerii familiilor, așa cum a fost el agreat:

- Vouchere de 1.500 de lei pentru plata after-school, creșă și grădiniță.

- Voucher Materna, în valoare de 2.500 de lei, pentru consultații și analize gratuite pentru viitoarele mame.

- Voucher de 1.500 de lei pentru tratamentele stomatologice ale copiilor.

- Cardul familiilor numeroase + cardul național pentru tineret.

- Concurs Național de Proiecte Pentru Familie.

Sunt convinsă că Guvernul condus de Marcel Ciolacu va găsi resursele necesare. În calitate de senator PSD București, voi pune umărul pentru a pune în aplicare aceste proiecte benefice pentru tinerii care își întemeiază o familie sau pentru cei care sunt proaspăt părinți", a scris Gabriela Firea în postarea de pe Facebook.