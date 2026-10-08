George Simion, scandal live cu Anca Alexandrescu: "Ce ai de faci așa?" Liderul AUR a publicat "stenogramele inventate"

Anca Alexandrescu și George Simion la anunțarea rezultatelor exit poll-ului în alegerile pentru Primăria Capitalei. Realizatoarea TV a candidat cu susținerea oficială a partidului AUR. 7 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Alex Nechez

Un scandal televizat în direct i-a avut, joi, protagoniști pe liderul AUR, George Simion, și pe realizatoarea TV Anca Alexandrescu. Simion a intrat în direct prin telefon la Realitatea Plus, după ce postul TV a prezentat "stenograme" din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos în care ar apărea numele președintelui AUR.

În timpul intervenției prin telefon a lui Simion, Anca Alexandrescu l-a întrebat dacă partidul său primit de la omul de afaceri pui sau ouă în campania electorală.

Simion a negat și a acuzat, la rândul său, postul TV că "pregătește o operațiune de denigrare" împotriva sa, deoarece AUR nu a susținut guvernul Veștea.

Întrebat dacă s-a văzut cu președintele Nicușor Dan sau dacă a vorbit cu șeful statului înainte de votarea guvernului Veștea, liderul AUR a amintit că a făcut deja precizări publice despre acest subiect.

"De ce nu vă asumați bărbătește să spuneți că v-a încurcat declarația domnului Georgescu, lucru pe care mi l-ați și spus mie?", l-a întrebat Anca Alexandrescu, referindu-se la afirmația fostului candidat prezidențial, potrivit căruia "cine votează guvernul premierului desemnat comite un act de trădare".

"Este o minciună a dumneavoastră, motiv pentru care ați antamat tot postul împotriva noastră ca să votăm guvernul Veștea", a replicat Simion.

Simion: "Doamna Alexandrescu, ce ai de faci așa?" Apoi, i s-a tăiat telefonul

Anca Alexandrescu a continuat să-l preseze pe liderul AUR în legătură cu conduita AUR la votul pentru guvernul Veștea. În mod specific, ea a vrut să știe dacă George Simion s-a dus să negocieze cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, împreună cu omul de afaceri Vasile Pușcaș, înainte de votul din 22 iunie.

"Vă întreb pentru a cincea oară: Da sau nu?", a insistat ea.

"Nu sunt la inchizitoriu aici, doamna procuror. Eu am intrat să vorbesc despre niște stenograme care nu sunt reale în forma pe care le prezentați dumneavoastră", a răspuns Simion.

În discuția care se purta pe un tot ridicat, liderul AUR i s-a adresat la un moment dat realizatoarei pe numele mic. Aceasta l-a corectat imediat spunându-i: "Doamna Alexandrescu".

Simion s-a conformat, doar pentru a o enerva și mai tare:

"Doamna Alexandrescu, ce ai de faci așa?", a spus el.

"Nu vă e rușine să vorbiți așa?", a reacționat Anca Alexandrescu. În cele din urmă, Realitatea Plus a întrerupt apelul cu Simion.

Simion revine cu precizări după scandalul în direct de la Realitatea Plus

Ulterior scandalului de la TV, liderul AUR a revenit cu precizări pe site-ul său. El a negat din nou că s-ar fi văzut cu afaceristul Bogos, urmărit penal pentru cumpărare de influență și instigare la șantaj.

"Pe postul TV Realitatea Plus (și la colaboratorii finanțați de ei) sunt acuzat că m-aș fi văzut cu Fănel Bogos sub pretextul unor stenograme 'scurse' din dosarul de corupție al acestuia. Prezint în cele ce urmează ce vrea să difuzeze Realitatea TV ca fiind adevărat, desi este o stenogramă falsă, inventată.

Fără să mă poată învinovăți penal, prin astfel de presupuse înregistrări, Realitatea Plus speră să-mi afecteze imaginea publică. Așadar:

Nu m-am văzut niciodată cu Fănel Bogos;

Nu a avut loc nicio întâlnire conform descrierii în luna aprilie 2025 sau în vreo lună apropiată de campaniile electorale (bănuiesc că data din aprilie 2025 vrea să lege aceste lucruri de campania electorală din mai 2025 și presupuse foloase);

Abia în luna octombrie 2025 am avut o întâlnire cu Radu Timiș Junior acasă la Florin Burculescu pentru a clarifica acuzațiile din spațiul public conform cărora compania CrisTim s-a implicat activ în susținerea lui Nicușor Dan, aspect negat de companie. Deci, cu totul alt motiv și alte discuții. La această întâlnire NU a luat parte Fănel Bogos, după cum am precizat mai sus.

George Simion: Am aflat de la patronul Realitatea Plus acum 3-4 luni că m-ar viza niște stenograme

De niște presupuse stenograme în care aș apărea eu, legat de cazul lui Fănel Bogos, am aflat doar de la patronul Realitatea TV, Maricel Păcuraru, în urmă cu 3-4 luni.

Păcuraru se oferea atunci să mă ajute. Nu pot înțelege cu ce, nefiind vinovat de nimic, nici cum să fi intrat în posesia lui Păcuraru aceste stenograme dintr-un dosar aflat în faza de urmărire penală. Nu pot înțelege nici cum m-ar fi ajutat prin metode legale, care să nu aibă legătură cu fapte de corupție și intervenții la magistrați. L-am refuzat.

Nu am nimic de ascuns. Niciun procuror sau vreo instituție a statului român nu m-a înștiințat în legătură cu acest caz sau presupuse stenograme în care apar.

Având în vedere aceste lucruri, precum și tot felul de aberații inventate în text, lucruri care nu au fost pronunțațe niciodată de mine sau în preajma mea, consider că respectivele așa-zise transcrieri sunt fabricate sau puternic alterate, probabil de către Realitatea Plus, care în mod clar are un interes direct să mă atace în această perioadă.

Voi face în zilele ce urmează o adresă oficială către DNA, solicitându-le să confirme sau să infirme aceste înregistrări, urmând să mă adresez instituțiilor competente ale statului în tragerea la răspundere pentru această vădită dezinformare și presiune asupra mea", a scris Simion pe site-ul său.