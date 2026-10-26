Grindeanu îi cere lui Bolojan „să lase un pic tonul mai jos”. „A votat acest guvern, nu poate fugi de răspundere”

Sorin Grindeanu lansează un nou atac la adresa fostului premier Ilie Bolojan. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis, luni, preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, că a votat Guvernul Luca Niculescu şi, prin urmare, „nu poate să fugă de răspundere”. El i-a mai recomandat „să lase un pic tonul mai jos” şi să adopte un ton mai constructiv în raport cu actuala guvernare, potrivit Agerpres.

„Repet, a votat acest Guvern. Dacă PNL nu vota acest Guvern, nu ar fi trecut de Parlament. Da, e normal, până la urmă ca preşedinte PSD să mă coordonez cu miniştrii PSD. Decizia, în schimb, este la prim-ministru, în mod evident, şi acest lucru nu va fi schimbat şi nu va fi contestat nici măcar o secundă”, a afirmat preşedintele PSD.

De asemenea, liderul PSD a fost întrebat cum răspunde afirmaţiilor lui Bolojan potrivit căreia liderul PSD ar fi, de fapt, premierul de facto al noului Guvern.

„Eu sunt preşedintele Camerei Deputaţilor şi sunt şi preşedintele PSD, partidul care asigură susţinerea politică în Parlament pentru Guvernul Niculescu. Dar prim-ministrul României este domnul Luca Niculescu şi respect acest lucru. Sunt convins că vom avea o colaborare cât se poate de onestă, de transparentă, între PSD, partidul care susţine direct această guvernare, şi domnul Luca Niculescu.

De altfel, PSD este singurul partid care şi-a asumat această responsabilitate. Domnul Bolojan a stat şase luni lipit de scaun şi n-a făcut decât să adâncească criza, după care s-a făcut un fel de speaker motivaţional. Dar îi aduc aminte domnului Bolojan că a votat acest Guvern, să nu uite niciodată acest lucru. Prin urmare, nu poate să fugă de răspundere”, a spus Grindeanu la sediul central al PSD.

De asemenea, în ultima vreme, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan și-au aruncat vorbe dure.

PSD, care a citat un raport Eurostat, a acuzat Guvernul Bolojan că lasă în urmă cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, de 9,2% din PIB, despre care a susţinut că este "semnificativ peste deficitul de 7,7% din PIB înregistrat de Guvernul Ciolacu, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025". PSD a mai transmis că Bolojan ar încerca să ascundă datele dezastrului.

Partidul condus de Sorin Grindeanu mai acuză pe Ilie Bolojan că "a băgat țara în recesiune, a prăbușit consumul și a produs cea mai mare inflație din Europa".

"S-a aprins lumina pe deficitul lui Bolojan: cel mai mare din Uniunea Europeană și cu mult peste deficitul rămas după Guvernarea Marcel Ciolacu.

Eurostat a aprins lumina pe deficitul lăsat de guvernarea Bolojan. Datele publicate pe 21 octombrie arată că Guvernul Bolojan lasă în urmă un deficit de 9,2% din PIB (date ajustate sezonier), cel mai mare din Uniunea Europeană și semnificativ peste deficitul de 7,7% din PIB înregistrat de Guvernul Ciolacu, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025.

Explozia deficitului la finalul guvernării Bolojan, de la 5,5% în primul trimestru din acest an, la 9,2% în trimestrul II, arată tentativa fostului premier de a ascunde datele dezastrului.

Raportarea Eurostat expune eșecul de proporții al austerității. Românii au fost chinuiți degeaba cu creșteri de taxe și impozite! După terapia de șoc, care a băgat țara în recesiune, a prăbușit consumul și a produs cea mai mare inflație din Europa, Ilie Bolojan a obținut un deficit mai mare decât cel pe care ar fi trebuit să îl reducă”, a transmis PSD.