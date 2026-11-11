Grindeanu, primit de zeci de oameni și cu daruri în biserică, în comuna natală. Reacția primăriței după ce a aflat despre comasare

3 minute de citit Publicat la 16:27 11 Noi 2026 Modificat la 16:31 11 Noi 2026

Sorin Grindeanu a participat la o ceremonie religioasă în biserica din localitate. FOTO: Sorin Grindeanu/Facebook

Planurile PSD privind reorganizarea administrativ-teritorială, care ar putea viza inclusiv comasarea județelor, au stârnit nemulțumiri în rândul aleșilor locali. Înaintea dezbaterilor pe această temă, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost în comuna sa natală, Prigor, din județul Caraș-Severin, localitate care ar putea să dispară în urma reorganizării.

Grindeanu a fost primit de zeci de primari, parlamentari și oficiali locali, dar și de reprezentanți ai Bisericii. Vizita a avut parte de o primire festivă, cu ceremonie religioasă și cadouri. Nu au lipsit cântecele și urările de „La mulți ani”.

Niciunul dintre cei prezenți nu păreau să anticipeze cât de mult i-ar putea afecta planurile discutate la centru: Aproape jumătate dintre posturile de primari și consilieri locali ar urma să dispară, potrivit calculelor făcute de liderii PSD.

Sorin Grindeanu, primit cu alai în satul natal

Sorin Grindeanu a participat la o ceremonie religioasă în biserica din localitate, unde a primit mai multe daruri simbolice. Printre acestea s-au numărat o icoană cu Maica Domnului, o Sfântă Scriptură, o carte de rugăciuni și un CD cu colinde.

„Pentru domnul Sorin Mihai Grindeanu, fiul acestui sat, vrednic este! Pentru domnul președinte am pregătit și o icoană cu Maica Domnului. Ea poate fi pusă și pe perete, dar poate fi pusă și pe biroul dumneavoastră. Am pregătit și o Sfântă Scriptură, o carte de rugăciuni și, nu în ultimul rând, un CD cu frumoasele colinde. De duminica viitoare începe Postul Nașterii Domnului”, i-a transmis unul dintre ierarhii Bisericii.

La rândul său, Sorin Grindeanu a spus că revederea cu oamenii alături de care a crescut îl emoționează.

„Nu e ușor să vorbești în fața oamenilor cu care ai crescut, care te știu de mic, care știu ce ai făcut când erai foarte mic. Asta, evident, că mă emoționează. Dați-mi voie să mă fac purtător de cuvânt și să mulțumesc. Sunt câteva zeci de primari aici, și doamne primari, și primari, și parlamentari, și le mulțumesc pentru prezență”, a declarat liderul PSD.

„Sunt același pe care îl știți de mic și care a crescut aici”, a mai spus acesta.

Primărița din Prigor: Nu am discutat despre comasare cu Sorin Grindeanu

Întrebată de Antena 3 CNN dacă a discutat cu liderul PSD despre reorganizarea administrativă, primărița comunei Prigor, Simona Miclău, a declarat că subiectul nu a fost abordat în timpul vizitei.

„Nu, nu am avut astfel de discuții cu domnul Grindeanu. A fost duminică la noi. Da, noi am avut 200 de ani de când s-a făcut prima sfințire a bisericii”, a spus aceasta.

Primărița a explicat că informațiile despre pragul minim de populație necesar pentru ca o comună să-și păstreze statutul au fost neclare.

„Știu că era discuția de 1.500 de locuitori. Apoi am văzut la știri 3.000. Noi nu avem în Valea Almăjului nicio comună cu 1.500 de locuitori”, a precizat Sorina Miclău.

Întrebată despre posibilitatea ca sute de primari și consilieri locali să își piardă funcțiile în urma comasărilor, aceasta a spus că nu privește mandatul de primar ca pe o carieră până la pensie.

„Acuma, oamenii spun cine o să fie primar. Eu nu am venit la primărie să cred că mă pensionez la primărie. Sunt printre primarii care au un loc de muncă. Sunt profesor la bază”, a declarat primărița.

Marius Oprescu: „Probabil că o să fie un județ care se va numi Oltenia”

Posibilitatea comasării județelor a fost comentată pentru Antena 3 CNN și de președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, care a explicat că o asemenea reorganizare ar presupune modificări constituționale.

„Dacă o să facă chestia asta, probabil că o să fie un județ care se va numi Oltenia. Județele nu le putem schimba. În Constituție vorbim despre organizarea în comune, orașe, municipii și județe. Nu poate să existe decât o comasare de județe care va rezulta într-un județ mai mare”, a afirmat acesta.

Marius Oprescu a respins și ideea că reorganizarea ar însemna dispariția „baronilor locali”:

„Nu dispar baroni, dispar președinți de CJ. Titulatura de baroni nu o cunosc în legislația românească. În străinătate e un rang, în România nu există”, a declarat președintele CJ Olt.

Acesta a precizat că, în prezent, există două proiecte distincte: unul privind comasarea voluntară a localităților, despre care vorbește ministrul Dezvoltării, și un altul, asumat de PSD, care ar presupune o comasare prin efectul legii.

Benea: „Anticipez o rezistență internă serioasă”

Reforma administrativ-teritorială pregătită de PSD ar putea duce nu doar la comasarea unor comune, ci și la reducerea numărului de județe din România.

Dragoș Benea, vicepreședinte PSD și coordonatorul grupului de lucru care pregătește reforma, a declarat marți, într-un interviu pentru G4Media, că reorganizarea județelor va fi inclusă în proiect, iar deciziile vor fi fundamentate pe mai multe criterii de sustenabilitate.

Dragoș Benea a recunoscut că reforma ar putea întâmpina opoziție chiar în interiorul PSD, în special din partea aleșilor locali ale căror structuri administrative ar putea fi afectate de reorganizare. Europarlamentarul anticipează nemulțumiri atât în rândul consilierilor locali și primarilor, cât și al președinților de consilii județene.