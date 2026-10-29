Guvernul va aproba vineri rectificarea bugetară de urgență. Luca Niculescu: „Nu este cea mai liniștită perioadă la Palatul Victoria”

Luca Niculescu a mai precizat că o nouă rectificare bugetară va fi realizată după ce ministrul Finanțelor va prezenta datele complete. Foto: Hepta

Premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul va adopta, în ședința de vineri, decizia privind rectificarea bugetară de urgență, necesară pentru deblocarea finanțărilor din domeniile prioritare, în special pentru funcționarea sistemului de sănătate.

Luca Niculescu a mai precizat că o nouă rectificare bugetară va fi realizată după ce ministrul Finanțelor va prezenta datele complete privind situația financiar-bugetară a țării.

„Deși nu este cea mai liniștită perioadă la Palatul Victoria și nu este nevoie să vă prezint argumente, aș dori să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a da românilor un mesaj cât se poate de clar: sănătatea reprezintă un element important al dezvoltării noastre.

Astăzi am decis, după discuțiile pe care le-am avut și cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și, evident, cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să rezolvăm situația urgentă a rectificărilor necesare pentru deblocarea finanțărilor din domeniile prioritare. Funcționarea sistemului de sănătate este o urgență majoră. Nici personalul medical, nici pacienții români nu trebuie să se confrunte cu dificultăți în acordarea îngrijirilor și tratamentelor. În ședința de Guvern de mâine vom adopta decizia. În perioada imediat următoare ne va fi prezentată situația financiar-bugetară a țării, precum și următoarea rectificare, bazată pe date.

Fondurile alocate sănătății și construirii spitalelor nu trebuie considerate cheltuieli. Sunt investiții pe termen lung în viitorul națiunii române. Este nevoie să regândim modul în care privim sistemul medical, chiar dacă ne confruntăm cu o perioadă de constrângeri bugetare. Trebuie să privim finanțarea acestui domeniu ca pe o prioritate. Potrivit unui studiu OECD, fondurile alocate sănătății pentru fiecare cetățean al României sunt destul de scăzute, cam la jumătatea mediei europene”.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, social-democrații nu mai condiționează prima rectificare, ci pe a doua. Astfel, PSD îi acordă ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, încă două săptămâni pentru a strânge toate datele și a prezenta situația bugetului atât pe cash, cât și pe metodologia europeană ESA.

A doua rectificare ar urma să aibă loc după jumătatea lunii noiembrie, după publicarea datelor Institutului Național de Statistică. Atunci vor fi alocați bani către mai multe domenii, în funcție de solicitările fiecărui minister, potrivit surselor citate.