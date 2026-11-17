Hubert Thuma cere alegeri interne în PNL și îl susține pe Alin Tișe la șefia partidului. "Mă regăsesc în viziunea lui"

2 minute de citit Publicat la 14:04 17 Noi 2026 Modificat la 14:04 17 Noi 2026

Hubert Thuma cere alegeri interne în PNL. Sursă foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a declarat, marţi, că "e timpul pentru alegeri interne în toate organizațiile PNL din țară", urmate de un Congres în care să fie ales preşedintele partidului. Thuma a anunţat deja că-l susţine pe Alin Tișe la şefia PNL. "Mă regăsesc în viziunea lui pentru că spune limpede lucruri care, pentru mine, nu au fost niciodată puncte de program, ci normalitate", a afirmat preşedintele CJ Ilfov.

Thuma explică de ce crede că Alin Tişe ar fi potrivit să conducă PNL şi spune ce ar trebui să urmeze în partid.

"E timpul pentru alegeri interne în toate organizațiile PNL din țară, de jos în sus: întâi organizațiile locale, apoi filialele județene și, la final, congresul. Un congres în care fiecare delegat vine cu votul colegilor lui în spate. La acel congres, pentru aceste principii, Alin Tișe are tot sprijinul meu la președinția Partidului Național Liberal", a postat Hubert Thuma pe Facebook.

Acesta a enumerat şi o serie de principii pe care ar trebui să le aibă liberalii.

"Înainte să alegem cine conduce PNL, trebuie să ne amintim ce este PNL. Colegul meu Alin Tișe a pus pe hârtie exact ceea ce a reprezentat partidul dintotdeauna.

Mă regăsesc în viziunea lui pentru că spune limpede lucruri care, pentru mine, nu au fost niciodată puncte de program, ci normalitate.

PNL este un partid de dreapta, aşezat pe valori creştine şi conservatoare: familie, credinţă, tradiţie, identitate naţională.

PNL este partidul celor care muncesc și construiesc. Clasa de mijloc, antreprenorii, oamenii care își riscă banii ca să deschidă o afacere fac prosperitatea României, așa că trebuie să aibă un cuvânt decisiv și în felul în care este ea guvernată. Munca, proprietatea și meritul se respectă.

PNL aparține celor care îl construiesc în fiecare comunitate: membri, primari, consilieri locali și județeni, președinți de consilii județene, parlamentari. Legitimitatea vine din vot și din rezultate. Din nimic altceva.

PNL trebuie să fie puternic prin el însuși, în stare să reprezinte singur dreapta românească și să își hotărască singur direcția, fără să aștepte ca altcineva să i-o arate.

Iar România trebuie să fie o țară respectată: ancorată în Uniunea Europeană și în NATO, partener strategic al Statelor Unite, atașată valorilor occidentale și demnă atunci când își apără interesele.

Acestea nu sunt lozinci. Așa facem politică și administrație în Ilfov, an de an, iar primarii cu care lucrez zi de zi o știu mai bine decât oricine.

Colegul meu Alin Tișe nu vorbește despre ele din teorie. Este la al patrulea mandat în fruntea Consiliului Județean Cluj și știe ce înseamnă să administrezi, să livrezi și să dai socoteală în fața oamenilor care te-au votat.

Un partid cu 151 de ani de istorie nu are nevoie să fie reinventat. Are nevoie să rămână el însuși, iar asta începe cu legitimitatea", a mai notat Thuma.