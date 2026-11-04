"Voi susţine revenirea PNL la guvernare în orice formulă". Ce spune Alin Tişe, candidat la şefia PNL, despre o guvernare cu AUR

Alin Tișe a spus că nu există explicații acceptabile pentru criza politică. Foto: Agerpres

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, care și-a anunțat, miercuri, candidatura pentru șefia PNL, a declarat, în direct la Antena 3 CNN, că dacă va deveni preşedintele liberalilor va "susţine revenirea la guvernare în orice formulă", dar a precizat şi că "înainte de alegeri nu există aşa ceva". Tişe nu exclude o colaborare cu AUR în Parlament pentru "proiectele mari" ale României, dar, în privinţa unei alianţe la guvernare cu partidul lui Simion, spune că este exclus: "Nu, acest lucru nu se poate întâmpla, atât timp cât AUR este un partid nefrecventabil, considerat de UE ca atare".

Alin Tişe a anunţat cum doreşte să readucă unitatea printre membrii PNL şi exlude o fuziune cu USR.

"Un partid puternic nu poate fi făcut prin dezbinarea membrilor şi printr-o relaţie de ură şi duşmănie între ei. Tot afecţiunea şi armonia, prin iubirea faţă de partid, te face să rămâi într-o echipă. PNL trebuie să treacă de la ura între membri la o persoană care să-i unească.

Prin a nu ne dezice de statutul şi valorile noastre. Prin a nu aduce partidul la o alianţă cu un partid de extremă dreaptă, cum e USR-ul, prin a nu face cadou partidul unui astfel de partid. Astăzi, vedeţi, se doreşte fuzionarea cu USR-ul, ceea ce nu au nimic în comun.

(n.r. - vreţi să faceţi alianţă PNL-USR dacă ajungeţi preşedintele PNL?) Eu nu vreau să fac alianţă cu nimeni, îmi doresc un PNL pe picioarele lui, care să nu facă alianţă nici cu PSD, nici cu USR.

(n.r- vreţi să scădeţi taxe, să depuneţi proiecte?) Eu sunt în politică de 25 ani, nu mi-am schimbat partidul niciodată şi am avut acelaşi crez: cât timp un partid ţine cu poporul şi nu înfometează oamenii, un astfel de partid poate să ţină cu oamenii de afaceri, cu mediul antreprenorial", a declarat Tişe.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj afirmă că se bazează pe sprijinul unor colegi.

"(n.r. - cu câţi lideri din PNL aţi discutat, susţinere aveţi) Dacă nu ar fi existat o susţinere din partea unor colegi, nu ar fi existat o asemenea candidatură. Se va vedea la Congres, la termen. Eu nu spun de organizarea înainte.

(n.r.- cu Emil Boc aţi discutat?) Am discutat cu mulţi oameni din partid. Nu e vorba de tabere, e vorba de soluţii. Eu am lansat nişte idei în care cred. Emil Boc se va exprima public la momentul oportun. Dacă nu aş fi avut susţinere, nu aş fi anunţat candidatura. Am convingerea că drumul pe care merge azi PNL este greşit.

(n.r. - veţi susţine revenirea la guvernare alături de PSD?) Voi susţine revenirea la guvernare în orice formulă. Va fi o decizie care se va stabili când vom avea configuraţia Parlamentului. Înainte de alegeri nu există aşa ceva.

(n.r. - dacă PSD vă invită la guvernare, ce veţi decide?) PNL condus de Alin Tişe va decide exact ce v-am spus: ţara înainte de toate. Dacă va exista un vot împotriva alianţei cu PSD, se va respecta. Dacă va exista vot pentru alianţa cu PSD, va exista alianţa", a mai adăugat Tişe.

Acesta a descris şi cum va interacţiona cu AUR în cazul în care va deveni liderul PNL.

"(n.r - cum vă raportaţi la AUR?) Nu trebuie să-i excludem nici pe cei de la AUR, care au în spate un electorat de 40%. Nu în acest sens de a guverna cu AUR, eu vă spun ce e azi în Parlament.

(n.r. - dvs aveţi vreo linie roşie în ce priveşte AUR?) În politică nu trebuie să existe linie roşie, partidele sunt datoare să găsească compromisul acceptabil, astfel încât interesul României să fie atins.

(n.r. - sunteţi deschis şi către o colaborare cu PSD pentru guvernare, dar şi cu AUR...?) Partidele sunt obligate în Parlament să găsească soluţii.

(n.r. - să fie clar: dvs nu excludeţi o alianţă la guvernare cu AUR?) N-am spus asta. Am spus că pentru proiectele mari ale României partidele să colaboreze în Parlament.

(n.r. - dar la guvernare?) Nu, acest lucru nu se poate întâmpla, atât timp cât AUR este un partid nefrecventabil, considerat de UE ca atare. Partidele trebuie să colaboreze însă în Parlament", a încheiat Tişe.