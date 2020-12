Noi detalii exclusive despre întâlnirea PSD - AUR

Șeful AUR a recunoscut că a avut discuții cu mai multe partide în tot acest timp. Și liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că a vorbit la telefon cu George Simion.

”Dar nu numai cu domnul Simion am vorbit. Am vorbit cu mai mulți lideri de partid în această perioadă. (...) Sunt parlamentari la primul mandat, am discutat care este sistemul de funcționare al Parlamentului și care sunt pașii”, a declarat Marcel Ciolacu.

Pe de altă parte, George Simion spune că social-democrații nu și-ar dori prea mult guvernarea.

”Nu pare că își doresc prea mult să ajungă la guvernare, cei de la PSD. Asta e, să facă cu UDMR-ul! Toată lumea vrea șefia Camerei, nu știu de ce. Domnul Dâncu era impresionat probabil de performanța noastră electorală și trebuie să se decidă ”.

În timp ce "dreapta" (PNL/USR-PLUS/UDMR) a negociat în acest week-end formula guvernamentală şi pozițiile-cheie din Parlament, "stânga" vrea şi ea preia guvernarea şi chiar face paşi în acest sens.

Cum dreapta nu se înţelege, stânga s-a întâlnit vineri în secret, mai exact liderii PSD, Marcel Ciolacu, și AUR, George Simion, şi au stat de vorbă în paralel, potrivit gândul.ro, care a publicat şi imagini de la eveniment.

Strategul Vasile Dîncu, la aceeaşi masă

La masa discuțiilor, a fost şi "băiatul deștept" din politică, strategul Vasile Dîncu. Negocierile s-au purtat la o adresă din Primăverii, acolo unde se află și sediul IRES, institut coordonat de Dîncu.

Vineri, Vasile Dâncu mărturisea presei – în calitate de președinte al Consiliului Național al PSD – că "nu avem niciun fel de discuţie cu AUR. Nu credem în acest moment, nici nu înţelegem foarte bine care este orientarea acestui partid, care este un partid contra sistem şi care probabil că se va raporta critic la toate partidele din mainstream-ul politic".

Public, Marcel Ciolacu nu a exclus un eventual parteneriat politic cu Alianța pentru Unirea Românilor: "Esența politicii este să discuți cu toți actorii politici. Am anunțat în campanie că nu vom avea o discuție cu PNL.

Nu cunosc cât de controversat este domnul Simion, nu am avut timp în această campanie să studiez ceilalți competitori. Dar românii au întotdeauna dreptate când votează. Vom avea o discuție cu toate forțele politice", spune anterior şeful PSD.