Surse: Iohannis intervine în scandalul PNL. Preşedintele s-a întâlnit în taină cu Orban

Tensiunile au apărut în condiţiile în care tot mai mulţi lideri liberali cer demisia fostului premier Orban de la şefia partidului.

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, se alătură acestei liste şi spune că PNL ar trebui condus de oameni care s-au validat politic şi au avut performanţe, nu de "politicieni de paie şi oameni fără caracter".

La rândul său, Orban le răspunde contestarilor săi din PNL. Fostul premier spune că va rămâne preşedintele PNL până când congresul partidului va decide altceva şi că va discuta cu cei care îi cer demisia în interiorul partidului.

Cel care ar fi dat tonul disputei ar fi Rareș Bogdan, susținut fiind de Robert Sighiartău. Și Raluca Turcan consideră că o reformă în PNL ar întări partidul, dar nu a fost la fel de tranșantă.

"Ludovic Orban trebuia să-și dea demisia din funcția de președinte al PNL după eșecul de la alegeri. Ultima discuție bărbătească cu Orban am avut-o la Vila Lac 1, când ne-am certat cumplit. Partidul fierbea. Pe mine nu m-a invitat PNL să candidez la alegerile parlamentare", a declarat Rareş Bogdan.

Mai mult, prim-vicepreşedintele PNL i-a reproşat lui Ludovic Orban că după experienţa Palatul Victoria "i s-a umflat capul".

"Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trăncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare că fără ei universul nu mai funcționează, că sunt mesianici pentru România și pentru omenire și niciunul cu excepția lui Emil Boc, restul s-au stricat la cap.

Ludovic Orban, din păcate, în loc să intre acolo și să rămână omul care a fost, la rândul lui i s-a umflat capul. Și-a închipuit că e câinele alfa, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte, el le știe pe toate", a mai declarat Rareş Bogdan.

"Orban trebuie să plece. Spun asta pentru că PNL a pierdut alegerile generale. Din păcate, noi nu am reușit să avem o discuție privind aceste alegeri și nu am făcut o analiză. La alegerile generale PNL s-a clasat pe locul doi. Cel mai mult mă deranjează faptul că am fost puși de multe ori alături de PSD prin comportamentul unor colegi în guvernare și prin felul în care au fost promovați anumiți oameni în funcții publice", a declarat secretarul general al PNL, Robert Sighiartău.

"În ultimul an, din păcate, partidul a fost condus discreționar de către președintele partidului. Am spus că nu e cazul să deschidem acest subiect pentru că aveam alegeri și din motive tactice am tăcut. E clar că trebuie să discutăm în interiorul partidului și să alegem la congres, care va avea loc în iunie sau în toamnă, o echipă care poate să aducă PNL pe primul loc", adaugă secretarul general al PNL.