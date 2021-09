Iohannis, mesaj la 20 de ani de la atentatul de pe 11 septembrie: ”Reafirmăm hotărârea de a combate terorismul”

”La 20 de ani de la 11 septembrie 2001, gândurile noastre se îndreaptă către familiile victimelor, supravieţuitorilor, salvatorilor şi tuturor celor ale căror vieţi au fost afectate de acela act atroce de ură.

În această zi de comemorare, suntem solidari cu poporul american şi ne reafirmăm hotărârea de a combate terorismul”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

20 years after #September11, our thoughts go to the families of the victims, survivors, rescuers & all those whose lives were impacted by that heinous act of hate. In this day of remembrance, we stand in solidarity with the ?? people & reaffirm our resolve to combat terrorism. pic.twitter.com/HQ5nMje4KR