Ion Ștefan, în timpul audierilor: Mi-e foarte greu să accept că cineva în minister și-a permis luxul să extragă o cerere de plată din centralizator

”Nu există cereri neplătite din anul 2019.” a spus Ion Ștefan.

Un deputat i-a spus în timpul audierilor din Parlament: ”Comuna Podul Turcului din județul Bacău, depus pe 19 decembrie. Nici până la ora asta... - n.r. nu s-a făcut plata- Dacă era greșit ceva, trebuia să veniți cu comunicare să modifice anexa 4, dar este o comună cu specialiști buni, n-au greșit niciodată până acum, nu aveam motive să greșească. Părerea mea. Are mai multe lucrări pe PNDL, nu-i prima dată când face documentația”.

La rândul său, Ion Ștefan a afirmat căare încredere în modul de operarea al acestor plăți.

”Insist, am încredere în modul de operare al acestor plăți. Am fost suspicios, am verificat personal, am fost prezent la multe din discuții, credeți-mă că nu se poate întâmpla așa ceva, nu există. O să verificăm și o să revenim cu un răspuns. Putem verifica orice localitate, toate plățile, am disponibilitatea să verificăm orice plată făcută din momentul în care sunt ministru, nu am nimic de ascuns, plățile sunt publice, trebuie să înțelegeți că nu s-a procedat altfel decât în ordinea depunerii cererilor. Nu a avut nimeni intenție să extragă vreo cerere din centralizator. Eu înțeleg că există sensibilitate când vorbim despre bani, e normal, dar, credeți-mă că eu chiar am acordat maximă atenție acestei proceduri de achitare a anexelor 4. Mi-e foarte greu să accept, să înțeleg că cineva în minister și-a permis luxul să extragă o cerere de plată din centralizator. Nu cred! Nu accept așa ceva”.