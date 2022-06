Ionel Arsene s-a autosuspendat din funcția de președinte al CJ Neamț. Marcel Ciolacu i-a sugerat această "soluție" în urma prăbușirii podului din Luțca

În locul lui Ionel Arsene, interimar la conducerea CJ Neamț, se va afla primarul din Târgu Neamț, Vasilică Harpa.

Marcel Ciolacu declarase ieri că, după părerea sa, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Ionel Arsene, are "maturitatea politică necesară" de a se autosuspenda de la conducerea filialei PSD Neamţ pe perioada anchetei demarată după ruperea podului de la Luţca.

"Părerea mea e că ancheta trebuie să se desfăşoare rapid. Am vorbit cu domnul Sorin Grindeanu şi am înţeles că există o solicitare şi la nivelul CNAIR de a se face o expertiză rapidă. Am văzut implicarea premierului care a şi propus acolo un pod al Armatei pentru ca cetăţenii să nu aibă de suferit", a declarat Marcel Ciolacu ieri, la Parlament.

"Din punct de vedere politic, am vorbit cu domnul Arsene. Nu ştiu cine are implicarea mai multă cu adevărat. Consiliul Judeţean este beneficiarul, nu cel care urmăreşte fazele, nici de proiectare şi nici de expertiză.

Eu cred că domnul Arsene are maturitatea politică şi eu ştiu că este un bun coleg şi pe perioada anchetei cred că o suspendare a dânsului din funcţia de preşedinte al PSD Neamţ ar detensiona acest moment până când vin rezultatele anchetei. Am avut discuţii deoarece este colegul meu şi este normal să avem aceste discuţii”, a mai spus liderul PSD.

Acesta a mai spus că e îngrijorat de astfel de evenimente şi încă se întreabă cine este cu adevărat resposabil, constructorul sau altcineva.

"Ca toţi românii, sunt îngrijorat de ce se întâmplă. Am înţeles că la Ministerul Transporturilor există obligativitatea să fie verificate aceste poduri din şase în şase luni. Stau să mă întreb cine este cu adevărat responsabil, constructorul care a construit în baza unui proiect şi expertize. Trebuie să vedem dacă proiectul este corect şi expertiza este corectă.

Ştim cu toţii că astfel de lucrări sunt urmărite în fiecare fază de Inspectoratul în Construcţii. Aştept o decizie şi anchetă cât mai rapidă.

Nici preşedintele consiliului judeţean, nici preşedintele României nu pot decide să dea drumul mai repede la un pod, iar decizia se ia la nivelul experţilor. Dacă este un om vinovat, să meargă la puşcărie. Momentan există o anchetă”, a completat Ciolacu.