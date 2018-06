Kelemen Hunor, lovitură pentru PSD: UDMR nu sprijină niciun prag pentru abuzul în serviciu

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbătă, că Uniunea nu sprijină niciun prag propus de către partidele politice în ceea ce priveşte abuzul în serviciu, ci doreşte să lase judecătorul să decidă dacă există sau nu un prejudiciu.



Acesta a fost prezent la cea de-a doua ediţie a taberei politice organizată împreună cu Conferinţa Tinerilor Maghiari din România (MIERT), în satul Sub Cetate, comuna Zetea din Harghita.



"În ceea ce priveşte Codul Penal, este o singură mare polemică, un fel de nor negru care umbreşte tot, şi anume, ce să facem cu articolul privind abuzul în serviciu. (...) Cred că niciuna dintre propuneri nu trebuie sprijinită. I-am cerut colegului din comisie să nu sprijinim niciun prag, să lăsăm judecătorul de caz să decidă dacă există sau nu un prejudiciu. Fiindcă nu putem face o dezbatere normală nici despre 1.000 de lei, nici despre 12 salarii medii. Soluţia bună este ca judecătorul de caz să decidă. Pe parcursul procesului, judecătorul să decidă dacă a existat sau nu un prejudiciu, mai mare sau mai mic, grav sau nu. (...) Cred că în cazul unei justiţii independente, un judecător de caz trebuie să aibă această libertate şi trebuie să poată să decidă dacă există prejudiciu sau nu", a arătat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale.



Liderul Uniunii a arătat că ar fi trebuit modificat Codul Penal de mai mult timp, întrucât Codul Penal şi Codul de Procedură Penală au fost modificate în 2016, de Cabinetul Cioloş, prin ordonanţă de urgenţă, însă politicienii nu trebuie să insiste atât de mult asupra pragului pentru abuzul în serviciu.



"Anterior a fost modificat prin asumarea răspunderii de Guvernul Boc. Prin Parlament CP şi CPP nu au trecut. Evident, la asumarea răspunderii a fost dezbatere parlamentară, a fost o moţiune de cenzură, am trecut peste ea, a intrat în vigoare, foarte multe articole au fost declarate neconstituţionale şi aceste lucruri trebuie puse la loc. Şi, din acest motiv, eu susţin că aici trebuie să intervenim. Dar nu trebuie să avem acea imagine că se face o personalizare a acestui articol. Fiindcă sunt unii politicieni împotriva cărora există un proces în curs şi nu avem voie să cuantificăm această sumă, fiindcă nu putem duce o dezbatere naţională despre acest prag", a mai afirmat Kelemen Hunor.