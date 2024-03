Reacția lui Klaus Iohannis la atacul din Odesa, în care Zelenski a fost la un pas de moarte

Preşedintele Klaus Iohannis condamnă cu tărie atacul din zona oraşului Odesa în timpul întâlnirii pe care preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, o avea cu premierul grec, Kyriakos Mitsotakis.

"Condamn cu tărie atacul din Odesa din timpul întâlnirii dintre preşedintele Ucrainei, Volodmir Zelenski, şi prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis.

Ne exprimăm solidaritatea deplină cu poporul ucrainean şi reafirmăm sprijinul de neclintit pentru Ucraina atât timp cât este nevoie", a scris Klaus Iohannis, miercuri, pe platforma X.

I strongly condemn the attack in Odessa during the meeting of ?? President @ZelenskyyUa & ?? PM @kmitsotakis. We express our?? full solidarity with the Ukrainian people and we reaffirm our unwavering support for UA for as long as it takes.