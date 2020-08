Klaus Iohannis, explicații despre pensii și alocații

E o divergență majoră între Guvern și Parlament pe două proiecte foarte importante, vorbim aici despre majorarea punctului de pensie cu 40% și dublarea alocațiilor.

Întrebat cum intenționează să acționeze pentru a fi respectate de către Executivul pe care îl susține legile pe care le-a promulgat, Klaus Iohannis a spus că nimeni și-a dorit această epidemie care s-a dezvoltat în pandemie și nimeni nu și-a dorit pentru România o criză economică.

”Această epidemie a venit și în consecință a apărut și criza economică. Aici suntem și aceste lucruri trebuie rezolvate în paralel. Evident că toată lumea își dorește să câștige mai bine și guvernanții doresc să dea bani mai mulți oamenilor care au așteptări mai mari, însă pentru a face posibile aceste lucruri trebuie să existe acești bani. Nu este posibil să împarți bani care nu există și dacă intră România în criză economică și veniturile se reduc este clar că nu se pot mări cheltuielile. E un lucru absolut simplu de calculat.

Ce se întâmplă cu alocațiile, anunțul lui Klaus Iohannis



Totuși, eu am spus de la bun început și mă bucur că în PNL s-au găsit foarte mulți politicieni care au aceeași părere. Am spus că nu putem să avem o situație în care categoriile cele mai vulnerabile, adică copii și pensionari, să plătească nota de plată pentru această epidemie și pentru recesiunea economică. Și atunci, cu toate că marea majoritate a specialiștilor, economiștilor, a repetat de nenumărate rânduri că nu se pot majora nici pensiile, nici alocațiile, am solicitat Guvernului să găsească soluții totuși să le majoreze, atât cât se poate.

Iohannis: Majorarea în etape, o soluție potrivită

Iată că au venit cu soluții pentru majorarea alocațiilor în etape, o soluție foarte potrivită. Iar majorarea punctului de pensie se realizează totuși în condițiile în care majoritatea specialiștilor au spus că nu se poate.

Iohannis, despre pensii: Atât s-a putut!

Guvernul a venit cu o soluție de majorare a pensiilor. Este o majorare, atât cât s-a putut. Mai încolo, când economia își va reveni, cu siguranță se vor căuta soluții pentru majorări ulterioare”, a spus Klaus Iohannis, miercuri, la Palatul Cotroceni.

