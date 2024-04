Klaus Iohannis, prima reacţie după ce PSD şi PNL au decis să propună candidaţi separaţi la Primăria Bucureşti

Klaus Iohannis, preşedintele României, a avut, astăzi, prima reacţie după ce alianţa PSD-PNL a decis retragerea lui Cătălin Cîrstoiu din cursa pentru Primăria Bucureşti, şi propunerea Gabrielei Firea şi a lui Sebastian Burduja drept candidaţi la alegerile locale din 9 iunie 2024.

Preşedintele a făcut declaraţiile în timpul unei conferinţe de presă susţinută în Coreea de Sud, acolo unde se află într-o vizită oficială.

"Cert nu este un mare succes al coaliţiei. Ca să mă exprim. Dar, în rest prefer să nu comentez deciziile coaliţiei în materie de ales candidaţi şi de felul în care se vor poziţiona. Ştiţi bine că discuţiile în coaliţie s-au purtat ieri şi azi-noapte, din câte am înţeles, deci nu am fost acolo ca să fiu în contact nemijlocit. Am aflat rezultatele. Important este ca această soluţie de candidaţi separaţi pe Bucureşti să nu ducă la nişte lupte electorale în interiorul coaliţiei care apoi s-ar reflecta negativ asupra activităţii guvernului. Cred că există capacitatea în cele două partide să separe alegerile locale de activitatea guvernamentală.

Cred că toată lumea îşi aminteşte ca această coaliţie a fost încurajată de mine, pentru că am avut nevoie de un guvern stabil, un guvern cu o majoritate serioasă în Parlament pentru a trece România cu bine prin toate crizele succesive pe care le-am avut. Lucru care s-a întâmplat. Deci, obiectivul acestei coaliţii a fost stabilitate şi trecerea cu bine prin crize, ceea ce s-a întâmplat. Obiectivul a fost atins. Dar, cred că această coaliţie mai are potenţial în viitor. Sigur, acum în toiul campaniilor electorale, va fi un pic mai complicat pentru a menţine buna înţelegere la cota maximală", a declarat Klaus Iohannis.

De asemenea, preşedintele a declarat că nu s-a implicat în negocierile din coaliţie pe ceea ce înseamnă candidaţi.

"N-aş vrea să speculez acum despre şansele unui candidat sau al altui candidat, însă nu m-am implicat, nici înainte, nici acum, în negocierile din coaliţie pe candidaţi şi pe felul în care se poziţionează, dar la sfârşit am fost informat", a mai explicat preşedintele Klaus Iohannis.