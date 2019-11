Klaus Iohannis, un nou atac la PSD: „Au bulversat întreaga societate prin deciziile proaste”

Foto: Facebook/ Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis spune că "lipsa de competenţe, deciziile proaste şi managementul public haotic, marca PSD, au bulversat întreaga societate", subliniind că noul guvern trebuie să găsească soluţii.



"Mă bucur că s-a terminat şi ultimul capitol din cartea neagră a guvernării PSD, care ştiu că a fost un adevărat test de anduranţă pentru dumneavoastră. Lipsa de competenţe, deciziile proaste şi managementul public haotic, marca PSD, au bulversat întreaga societate. Ne aflăm acum în situaţia în care noul guvern trebuie să găsească soluţii pentru a face România bine. (...) Oamenii de afaceri încep să devină optimişti faţă de perspectivele economiei noastre", a declarat şeful statului, prezent vineri la evenimentul "Topul naţional al firmelor private din România".



El a arătat că relaţia autorităţilor publice cu mediul de afaceri trebuie regândită.



"Grija noastră trebuie să se îndrepte acum spre măsurile necesare pentru a avea un cadru instituţional stabil, simplu şi echitabil, fără decizii arbitrare, piedici injuste sau exces de birocraţie, aşa cum, din păcate, am vazut în guvernările din ultimii ani", a afirmat Iohannis.

Şeful statului a menţionat că în România există peste 615.000 de IMM-uri, care angajează mai mult de jumătate din forţa de muncă, punctând că susţinerea acestui segment este o prioritate asupra căreia autorităţile publice trebuie să îşi concentreze mai bine atenţia.



"Suntem încă departe de celelalte state membre ale Uniunii Europene şi mult sub potenţialul de dezvoltare. La nivel european, România se situează pe ultimul loc, cu numai 2,2 IMM-uri la suta de locuitori, adică mai puţin de jumătatea mediei Uniunii Europene", a spus preşedintele.



Klaus Iohannis a subliniat că digitalizarea administraţiei şi centrarea acesteia în jurul contribuabilului trebuie să demareze de îndată.



"Este momentul să renunţăm o dată pentru totdeauna la practica 'statului la coadă pentru orice'", a punctat el.



Preşedintele a pledat şi pentru consultarea mediului de afaceri şi transparenţă în domeniu.



"Este evident că economia românească are nevoie de investiţii şi de investitori. Până acum, din bugetul alocat de Uniunea Europeană prin actualul cadru financiar 2014 - 2020, ţara noastră a primit aproape 10 miliarde de euro, adică ceva peste 30%. Este puţin în comparaţie cu potenţialul economiei, dar şi în comparaţie cu nevoile populaţiei. Mă aştept ca premierul şi noii miniştri să ia măsurile necesare pentru ca în România să vină noi investitori şi să creştem semnificativ rata de absorbţie a fondurilor europene. Totodată, am încredere că dumneavoastră, reprezentanţii IMM-urilor, puteţi genera proiecte viabile pentru a utiliza eficient aceste fonduri", a adăugat şeful statului.



Iohannis a susţinut, de asemenea, că "proiectele de antreprenoriat social reprezintă iniţiativele şi angajamentul oamenilor cărora le pasă de ceilalţi, ca răspuns la promisiunile deşarte şi la inerţia politicienilor social-democraţi, cărora, în realitate, nu le pasă de nevoile societăţii".



La finalul alocuţiunii, preşedintele le-a transmis "La mulţi ani!" celor care îşi sărbătoresc ziua numelui.



La eveniment este prezent şi premierul Ludovic Orban.