Liviu Dragnea, atac dur la Carmen Iohannis de la tribuna PSD: „Arată tupeu”

„A cerut cineva rezoluție împotriva Franței pentru ceea ce s-a întâmplat la Paris? Nu! Dar în România se poate, în România dosarele merg mai departe. De ce? Pentru că așa a ordonat Iohannis!

Ce ar face Iohannis dacă un grup de derbedei, de huligani, care n-a apărut până acum în România, dar poate să apară și dorește să intre în Palatul Cotroceni. Ce ar zice: porțile larg deschise și intrați?

Eu nu am nimic cu doamna Carmen Iohannis, dar dacă eu sau oricare dintre dumneavoastră nu mergeam la Parchet când am fost chemați, ce se întâmpla? Ne luau de acasă, că nu puteam să zicem o dată că suntem răciți, o dată că am de făcut o vizită cu soțul în Franța. Ce arată asta? Nu doar justiție selectivă! Arată tupeu, credința că sunt deasupra legii.

Am o întrebare pentru domnul Toader, pe care vă rog să o transmiteți și prietenului dumneavoastră domnul Lazăr. Și întrebarea este: de ce nu este chemat domnul Iohannis în fața procurorilor? De ce nu este chemat și anchetat, că în Constituție scrie că președintele poate fi condamnat doar pentru înaltă trădare, dar nu spune nicăieri că nu poate fi anchetat.

Dacă, prin absurd, la al 47-lea dosar va fi găsit vinovat? Eu nu-i doresc răul, dar se poate întâmpla”, a spus Liviu Dragnea.