Liviu Dragnea: Mai mulți parlamentari fugiți la Ponta vor să se întoarcă în PSD

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că mai mulţi parlamentari social-democraţi care au plecat la Pro România vor să se întoarcă în PSD.



"Nu s-au dus mulţi de la PSD la partidul lui Ponta, dimpotrivă, sunt organizaţii întregi care au început să vină la PSD. Erau membri de partid (PSD - n.r.) şi i-a convins Ponta şi ăia de acolo. Oamenii au început să se lămurească şi sunt deja un număr de parlamentari care au început să contacteze colegi de-ai noştri din judeţele respective să vină înapoi în PSD. O să discutăm fiecare caz în parte după alegeri, iar în judeţe cei care au fost numiţi preşedinţi de organizaţii judeţene, locale, nu mai vor să facă nici campanie, pentru că au început să aibă probleme cu oamenii, cu cetăţenii, care spun că nu mai vor să îşi irosească votul, pentru că nu cred că fac 5%. (...) Ei nu mai pot merge la oameni, din ce am auzit eu, pentru că oamenii spun: ne-am lămurit, voi nu faceţi 5% şi de ce să îmi irosesc eu votul, pentru că votul meu dacă îl dau şi tu nu faci 5%, ceea ce e previzibil, înseamnă că se redistribuie la PNL, la USR şi eu nu sunt cu ăştia. Atunci zic: ori votez cu PSD, că nu prea am chef să votez cu serviciile şi cu securiştii, ori stau acasă. (...) Asta e cu Pro România, ne spun colegii că încep să vină în multe judeţe către noi", a spus Dragnea la România Tv.



Întrebat dacă PSD mai are securişti, Dragnea a răspuns: "Grosul a plecat".



Liderul PSD a afirmat că nu intenţionează să îi sancţioneze pe liderii de organizaţii care vor obţine rezultate mai slabe decât media partidului la alegerile europarlamentare, decât în anumite situaţii.



"Nu (vor fi sancţionaţi - n.r.). În orice partid în unele judeţe rezultatele sunt mai bune, în altele mai puţin bune. Aici sunt foarte mulţi factori de care depinde rezultatul. Nu, categoric nu. Doar dacă, Doamne fereşte, o să constatăm că într-o localitate, după ce ani de zile PSD a avut nu ştiu ce voturi, ne trezim că are Pro România, dau un exemplu, sau PNL sau USR. Din câte ştiu eu, nu vor fi situaţii de genul acesta", a mai spus el.