Liviu Dragnea, mesaj pentru liderii UDMR

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat luni că nu face invitaţii la televizor nimănui, cu atât mai puţin UDMR, faţă de care are un mare respect ca partener de dialog şi colaborare în Parlament.



El a subliniat că nu a avut nicio discuţie până în prezent cu UDMR şi, de aceea, nu comentează poziţia Uniunii conform căreia aceasta nu va intra la guvernare.



"Eu nu fac invitaţii la televizor nimănui, cu atât mai puţin UDMR-ului pentru care am un mare respect ca şi partener serios de dialog şi de colaborare în Parlament. Eu n-am avut nicio discuţie cu UDMR până acum, deci nu am ce să comentez aici", a afirmat Dragnea, la finalul CExN al PSD.



Întrebat dacă ar trebui invitat UDMR la guvernare, liderul PSD a spus: "Neavând nicio discuţie în sensul ăsta, nu am ce să comentez. Păreri nu comentez".



Potrivit acestuia, majoritatea PSD - ALDE din Parlament, existentă în prezent, este suficientă. "Da. S-a văzut la semnăturile cu care am mers la Cotroceni", a argumentat Dragnea.



Tot luni, preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, lider al ALDE, a apreciat oportună cooptarea UDMR la guvernare, dar a spus că respectă opţiunea reprezentanţilor Uniunii care s-au pronunţat deja în acest sens. El a adăugat că aşteaptă totuşi concluziile care vor rezulta din discuţiile pe care le va avea cu UDMR premierul desemnat, Viorica Dăncilă.



"Eu m-am pronunţat şi în trecut şi am spus că eu consider că ar fi oportună cooptarea UDMR-ului, în primul rând pentru că vreau să dau sentimentul cetăţenilor români de etnie maghiară că sunt parte a acestui popor, a acestei ţări şi sunt coresponsabili cu noi pentru buna guvernare a ţării. Da, sigur că alte considerente politice particulare pe care UDMR-ul le are le respect şi ei sunt singurii care vor decide oportunitatea participării la guvernare. Din câte am văzut, dacă am receptat corect semnalele, am înţeles că nu se doreşte acest lucru şi sigur că respectăm punctul de vedere", a declarat Tăriceanu.