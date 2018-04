Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, că premierul Viorica Dăncilă nu are de ce să demisioneze.



„Nu are de ce să-şi dea demisia şi are suportul nostru în continuare”, a spus Dragnea.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat vineri că Viorica Dăncilă nu face faţă poziţiei de prim-ministru al României şi i-a cerut public demisia, spunând că îi retrage încrederea. Şeful statului a invocat disputa Guvern - BNR şi memorandumul privind mutarea ambasadei României la Ierusalim.