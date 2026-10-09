Luca Niculescu, despre deficitul bugetar: "Avem o plajă unde putem lucra, fără să intrăm masiv cu tăieri"

Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Luca Niculescu, noul candidat de premier desemnat de preşedintele Nicuşor Dan, se arată optimist că România va menţine ţinta de deficit bugetar asumată pentru 2026. "Ştiu că românii nu trăiesc cu pieţele internaţionale, dar, dacă acestea nu au încredere în noi, înseamnă dobânzi şi mai mari, înseamnă un cost al vieţii şi mai mare. Deci, e important să ne respectăm acest angajament", a declarat acesta în cadrul unui interviu oferit vineri seara, la Digi 24. Niculescu susţine că "sunt motive rezonabile de speranţă" în ceea ce priveşte echilibrarea financiară a ţării.

"Cifrele o arată foarte clar: avem deficit, după opt luni, 2,89 dar sunt şi unele cheltuieli care ar trebui să vină pe finalul anului, deci să vedem cum stăm la sfârşitul anului, dar eu sunt optimist că vom rămâne în cifra de deficit pe care ne-am propus-o, care este asumată şi acesta este un semnal foarte important pentru pieţele internaţionale.

Ştiu că românii nu trăiesc cu pieţele internaţionale, dar, dacă acestea nu au încredere în noi, înseamnă dobânzi şi mai mari, înseamnă un cost al vieţii şi mai mare. Deci, e important să ne respectăm acest angajament", a menţionat Luca Niculescu, în această seară, în cadrul unei emisiuni de la Digi 24.

Premierul desemnat a precizat că a discutat cu responsabili din lumea politică, administraţie şi sindicate pe teme legate de finanţe.

Luca Niculescu a mai spus că reducerea cheltuielilor bugetare nu reprezintă unica soluţie pentru menţinerea unui deficit bugetar scăzut, el arătând că este nevoie şi de o mai bună colectare a taxei pe valoarea adăugată (TVA) şi a altor venituri fiscale.

De asemnea, premierul desemnat susţine că "sunt motive rezonabile de speranţă" în ceea ce priveşte echilibrarea financiară a ţării.

"România este ţara din Europa care colectează cele mai puţine venituri fiscale din buget, o medie de 28-29% faţă de o medie europeană de 37-38%. Noi, dacă ajungem la media europeană, acest deficit dispare.

Deci, avem o plajă unde putem lucra, în aşa fel încât să nu creăm impresia că vom intra masiv cu tăieri, în schimb putem îmbunătăţi colectarea, putem digitaliza şi mai bine ANAF (...), există fondurile europene şi, acolo, absorbţia poate fi crescută. Deci, există speranţă şi din aceste pârghii, există programe de relansare economică, există investiţiile", a mai explicat Luca Niculescu, menţionând că intrarea României în OCDE va atrage noi investiţii.



