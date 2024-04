Lucian Bode, la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 1: "Am încredere că George Tuţă va produce schimbarea"

Lucian Bode, secretarul general al PNL, a participat, astăzi, la Comitetul Extraordinar de Cooordonare al PNL Sector 1, ocazie cu care a declarat că George Tuţă, candidatul PNL la Primăria Sectorului 1, "va produce schimbarea" pentru oamenii care locuiesc în Sectorul 1 din Bucureşti.

Sursa foto: Facebook | Lucian Bode

Lucian Bode a explicat că "este nevoie de multă maturitate politică pentru a depăşi barierele personale şi ambiţiile pentru a ne atinge scopul comun", dar şi că "PNL şi PSD sunt singurele partide care pot face echipă pentru Bucureşti şi care pot oferi soluţiile".

"Când mă uit la Sectorul 1 mă cuprinde nu doar dezamăgirea, ci şi revolta. Revolta încearcă pe cei mai mulţi locuitori ai Sectorului 1. Vremea experimentelor politice a trecut. Avem nevoie de echipe, de coeziune pentru a porni mai determinaţi, de a porni la drum, pentru un Bucureşti demn de locuitorii lui. Am încredere în George Tuţă că va produce schimbarea pentru fiecare cetăţean al Sectorului 1. Succesul nostru se va oglindi în votul cetăţenilor şi avem datoria să convingem cetăţenii că suntem singurii care putem oferi soluţiile.

Sunt oraşe care dau tonul, aşe cu administraţii liberale. Am putea reduce decalajele, am scoate Sectorul 1 şi din mizerie, am pune ordine în Sectoarele 2 şi 5 şi am continua dezvoltarea. Sunt în Bucureşti de 16 ani de când mi-am început cariera politică. Am văzut realizările. Astăzi, Bucureşti şi Sectoarele cresc datorită mediului privat şi a unor primari de sector care îşi fac treaba foarte bine.

Se vede unde primarii îşi fac treaba foarte bine. Mergi în Sectorul 3, în Sectorul 4 şi în Sectorul 6 şi zici că eşti în alt oraş. La Sectorul 1 s-a eşuat lamentabil, în frunte cu actualul primar. A venit vremea să plece acasă şi Sectorul 1 să redevină ce a fost altădată, un sector etalon. Este timpul să discutăm despre oamenii pe care-i propunem, ei sunt oamenii momentului pentru PNL. Cu Cătălin Cîrstoiu, alături de George Tuţă, administraţiile s-ar mişca ca nişte administraţii unitare.

Sectorul 1 are un specific aparte, are un potenţial enorm, pare să se dezvolte doar din inerţie. Dacă primarul lipsea toţi aceşti patru ani, cred că sectorul era mai bine. Avem datoria să punem Sectorul 1 pe drumul dezvoltării. Suntem singurii care le propunem bucureştenilor o echipă.

Bucureşti şi Sectorul 1 au nevoie ca de aer să se pornească motoarele. Avem cel mai bun candidat pentru Primăria Capitalei, avem un candidat tânăr, foarte capabil, care a dovedit că ştie administraţie la cel mai înalt nivel", a declarat Lucian Bode la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 1.

Material susţinut de PNL