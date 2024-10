Lucian Romaşcanu îl ironizează pe Geoană după atacul la Ciolacu: „Cunoştinţele sunt Marian Vanghelie, Sorin Ovidiu Vântu, Ionuț Costea"

Mircea Geoană, candidat independent la Preşedinţia României. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a lansat o replică ironică la adresa lui Mircea Geoană, candidatul independent la alegerile din acest an, care a declarat că el are „cunoștințele” necesare pentru poziția de președinte al României, în timp ce Marcel Ciolacu are un partid mare.

„Hihihi. Dl. Geoană ne comunică următoarele:… aveți partid, eu am cunoștințele necesare…Pentru cei care au deschis mai târziu FB, cunoștințele sunt: Marian Vanghelie, Sorin Ovidiu Vântu, Ionuț Costea (cumnat căutat prin Turcia pentru deturnat ceva), și alții. Vom reveni”, a scris Romașcanu pe Facebook alături de o fotografie a lui Mircea Geoană

Mircea Geoană îl provoacă pe Marcel Ciolacu la o dezbatere „unu la unu”: „Trebuie să ne confruntăm ideile”

Candidatul independent la Preşedinţie, Mircea Geoană, l-a invitat pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, la o dezbatere „unu la unu” sâmbătă, la Grand Hotel Bucureşti.

„Astăzi vreau să fac un apel public către contracandidatul meu, Marcel Ciolacu. Ştim că sondajele ne arată pe primele locuri, ştiu că aveţi în spate un partid puternic, dar nu pot să nu constat că abilităţile pentru a conduce naţiunea noastră lipsesc. Într-o democraţie sănătoasă dezbaterea este esenţială, iar eu cred că trebuie să ne confruntăm ideile într-un mod deschis şi transparent. Aşadar, domnule Marcel Ciolacu vă invit la o dezbatere unu la unu. Dvs. veţi aduce susţinerea politică, eu voi aduce cunoştinţele şi expertiza necesare”, a afirmat Geoană, într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

El a menţionat că această dezbatere este o oportunitate pentru alegători să îi vadă pe cei doi candidaţi faţă în faţă şi să înţeleagă cu adevărat cine sunt şi ce reprezintă.

„Vom avea un moderator neutru pe care îl putem alege împreună pentru a veghea ca dezbaterea să se desfăşoare în mod echitabil. Aici vom putea dezbate viziunea noastră cu privire la viitorul ţării şi despre modul în care putem rezolva problemele cu care ne confruntăm. Cu această ocazie invit şi presa interesată de acest subiect.

Sunteţi deschis la această provocare? O dezbatere deschisă poate fi o oportunitate perfectă pentru alegători pentru a face o alegere informată, bazată pe informaţii concrete şi nu pe strategii de manipulare. Haideţi să aducem transparenţa în procesul nostru electoral şi să oferim cetăţenilor şansa de a cunoaşte adevăratul nostru potenţial. Vă aştept! Propun să ne întâlnim sâmbătă, 19 octombrie, la orele 18.00, la Grand Hotel Bucureşti, sala Rapsodia”, a încheiat Geoană.