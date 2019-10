Ludovic Orban, despre programul prezidențial a lui Klaus Iohannis: Nu va fi singur de acum înainte

Foto: Ludovic Orban/ Facebook

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că programul prezidenţial "Împreună pentru România normală", prezentat duminică de preşedintele Klaus Iohannis, care candidează pentru al doilea mandat, este un document "extrem de serios" care arată direcţia în care trebuie să se îndrepte România.



"Un document care îl reflectă foarte bine pe preşedintele României şi felul de a face politică şi de a se implica în viaţa publică, cu bun simţ, cu decenţă, cu profunzime, căutând să confere viziune, direcţii, fără promisiuni goale care să capteze o atenţie de moment pentru un public care aşteaptă astfel de promisiuni. Este un document extrem de serios care arată direcţia în care trebuie să se îndrepte România, care sunt principalele motoare de dezvoltare şi mai ales unde trebuie să ajungem", a spus Orban.



Potrivit acestuia, preşedintele Klaus Iohannis şi-a exercitat primul mandat în condiţiile "celui mai puternic PSD care a existat în ultimii 30 de ani şi a celui mai puternic PSD aflat vreodată la putere".



"Preşedintele Românei şi-a exercitat primul mandat în condiţiile celui mai puternic PSD care a existat în ultimii 30 de ani şi a celui mai puternic PSD aflat vreodată la putere şi care a avut poate cel mai nociv şi dăunător pentru România program... de cele mai multe ori un program ascuns, nu programul care a fost transmis către oameni. Iată că aproape de finalul primului mandat preşedintele României poate să spună că am oprit asaltul, am oprit PSD, am reuşit să oprim toate agresiunile comise împotriva democraţiei, împotriva drepturilor şi libertăţilor individuale, împotriva parcursului euro-atlantic al României şi iată că suntem în punctul în care în sfârşit împreună putem să revenim pe un drum corect, pe un drum firesc, pe un drum care să permită fiecărui român să construiască o ţară aşa cum o merită şi aşa cum o doreşte", a susţinut liderul liberal.



El a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis nu va fi singur iar PNL îi va fi alături.



"Preşedintele Klaus Iohannis nu va fi singur de acum înainte, preşedintele Klaus Iohannis ne are pe noi alături, cei din PNL, şi sunt convins că toţi oamenii care înţeleg că doar în jurul preşedintelui României putem uni, putem coaliza forţele progresiste, forţele de modernizare ale societăţii, liderii, vârfurile societăţii şi oamenii cinstiţi, de bun simţ, vor veni să susţină ceea ce se va întâmpla în România în următorii cinci ani de zile", a spus Orban.



În opinia sa, cele mai importante lucruri care vor trebui făcute sunt refacerea capacităţii administrative şi a credibilităţii instituţiilor statului.



"Primul şi cel mai important lucru este să refacem capacitatea administrativă, credibilitatea, autoritatea instituţiilor guvernamentale, dar nu numai a instituţiilor guvernamentale, ci şi a celorlalte instituţii publice din Românie. Fără un guvern, fără ministere, fără instituţii care să fie conduse în mod înţelept, inteligent, cu viziune şi care să aibă în structura lor oameni competenţi, oameni dedicaţi, oameni care într-adevăr doresc binele public şi vor să mişte lucrurile înainte, fără să refacem această capacitatea administrativă a instituţiilor statului ne va fi foarte greu să ne atingem obiectivele", a mai spus preşedintele PNL.



Ludovic Orban a mai afirmat că majoritatea politicienilor a promis "marea cu sarea", iar când au venit la putere "au oferit românilor praful de pe tobă".