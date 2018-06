Ludovic Orban, despre revocarea şefei DNA: PNL este alături de preşedinte

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă la Mediaş, că PNL este alături de preşedintele Iohannis în ceea ce priveşte decizia CCR privind revocarea şefei DNA şi s-a declarat convins că şeful statului va lua deciziile cele mai bune pentru România.

„PNL este alături de preşedintele României. Suntem convinşi că preşedintele va lua deciziile cele mai bune pentru România. Am spus din capul locului că nu există nicio prevedere constituţională prin care CCR, de fapt o majoritate politică din CCR să poată să-i dea un ordin preşedintelui. Preşedintele este deţinătorul de putere cel mai legitim din România, care are în spate jumătate plus unu din voturile cetăţenilor şi nu poate fi, conform Constituţiei, forţat să facă sau să nu facă nimic. Decizia, din punctul meu de vedere, nu îi este opozabilă. Curtea nu poate să forţeze preşedintele să facă nimic”, a declarat Ludovic Orban.