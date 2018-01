Ludovic Orban, despre Viorica Dăncilă: Încă mai are timp să se retragă

Foto: Agerpres

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iaşi, că premierul desemnat Viorica Dăncilă mai are încă timp să se retragă înainte de votarea cabinetului în Parlament, adăugând că "ea probabil nu-şi dă seama în ce a intrat".



"Deja am hotărât că vom vota împotriva guvernului Dăncilă, considerând că doamna Dăncilă nu are nicio calitate care să o impună pentru această candidatură, singura calitate a acesteia fiind supunerea faţă de Dragnea şi dorinţa bolnavă a acestuia de a avea la Palatul Victoria o marionetă care să nu iasă din umbra lui. Doamna Dăncilă mai are timp să se retragă pentru că ea probabil nu-şi dă seama în ce a intrat", a declarat presei Ludovic Orban.



El a menţionat că PNL a mers la consultările convocate de preşedintele Klaus Iohannis după demisia premierului Mihai Ideea cu varianta alegerilor anticipate, dar nu a respins nici ideea de a forma o majoritate, însă acest lucru este dificil în structura Parlamentului actual.



"Acum cu Băsescu este greu de vorbit. Să mă ierte domnul preşedinte că nu am reuşit să mă înţeleg cu acesta, însă diferenţa dintre noi şi PMP este că noi suntem partenerii preşedintelui, în timp ce Băsescu îl atacă de câte ori poate", a mai declarat Ludovic Orban.



Liderul PMP, senatorul Traian Băsescu, a declarat marţi seara, într-o emisiune televizată, că este în favoarea unei coaliţii de dreapta care să susţină la următoarele alegeri prezidenţiale un candidat unic, dar a adăugat că problema este "onestitatea PNL-ului".