Ludovic Orban, după negocierile cu Kelemen Hunor: "Am avut o discuţie referitoare la structura viitorului buget; împărtăşim puncte de vedere similare. Sunt optimist în privinţa deciziei UDMR"

Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, după întâlnirea avută cu preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, că discuţiile au fost pozitive.

"Am avut o discuţie privitoare la posibili candidaţi de miniştri şi, de asemenea, am avut o discuţie referitoare la diferite aspecte care ţin de urgenţa situaţiei în care se găseşte România. A fost o discuţie pozitivă, ne-am înţeles pe foarte multe puncte, atât în ceea ce priveşte elemente ale politicii fiscale, cât şi în ceea ce priveşte poziţia faţă de anumite articole din OUG 114, cât şi în ceea ce priveşte alte elemente ale programului de guvernare. Evident, conform procedurii UDMR, trebuie să ia decizia în cadrul organismelor statutare, lucru care se va întâmpla în cursul săptămânii viitoare. A rămas să mai avem o întâlnire după ce ei dezbat şi iau decizia", a spus Orban.

Şeful PNL şi UDMR au discutat şi despre structura unui viitor buget şi împărtăşesc puncte similare, să se pună accentul pe investiţii şi educaţie.

"Liderul UDMR nu a venit cu nume concrete, nu a venit cu condiţii. Au fost, normal, nişte întrebări de bun simţ în anumite domenii cărora UDMR le acordă o atenţie specială. De asemenea, am avut discuţii referitoare la necesitatea unei rectificări bugetare pentru că e clar că multe instituţii şi autorităţi locale nu pot să încheie anul în condiţiile actualelor reglementări în domeniul bugetar. Am avut şi o discuţie referitoare la structura unui viitor buget în care împărtăşim puncte de vedere similare, să existe o pondere mai mare acordată investiţiilor, o pondere mai mare acordată educaţiei. Am discutat şi despre posibilitatea de a utiliza fonduri europene şi de a cere acordul Comisiei Europene ca sumele pe care e clar că nu avem capacitatea de a le absorbi să poată să fie utilizate pentru programul operaţional regional în cadrul unor investiţii care sunt derulate de autorităţile locale".

Orban a declarat că e optimist în privinţa deciziei UDMR.

"A fost o discuţie foarte serioasă, la obiect, o discuţie legată de multe elemente ale programului de guvernare. Din punctul meu de vedere, după această discuţie, sunt optimist în privinţa deciziei UDMR".