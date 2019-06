Ludovic Orban, explicații șocante despre eșecul de la moțiune

Președintele PNL Ludovic Orban explică eșecul de la moțiune și vorbește inclusiv despre trădări.

"Nu ne-a părăsit nimeni... Am avut înțelegeri cu foarte mulți parlamentari. Noi, Partidul Național Liberal, am tratat cu maximă seriozitate această moțiune de cenzură, am obținut cel mai mare scor și am fi obținut un scor mult mai mare în primul rând dacă era o prezență mai mare la vot.

Pentru că am avut absențe. Nu noi! PNL a avut toți parlamentarii prezenți, dar au mai fost absenți, inclusiv dintre independenții care erau apropiați de noi, plus foarte mulți parlamentari cu care am discutat individual și care și-au exprimat intenția de a participa la vot și care nu au avut curajul să iasă din bănci. A fost decizia luată și la PSD și la ALDE să-i țină în bănci, i-au amenințat cu excluderea", a spus Ludovic Orban, la Digi24.