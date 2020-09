Ludovic Orban, nou atac la PSD: "Vrea să lase România fără buget"

Ludovic Orban le-a cerut parlamentarilor să voteze varianta PNL a proiectului de rectificare bugetară.

"După ce au vrut să lase România fără Guvern, astăzi PSD vrea să lase România fără buget. Solicit parlamentarilor să susţină Ordonanţa de Urgenţă de rectificare a bugetului de stat, pentru că ea este construită pe baza analizelor, studiilor de impact şi a resurselor efective de care dispunem. Orice cheltuială suplimentară introdusă în dezbaterea Ordonanţei de Urgenţă de rectificare a bugetului de stat se va întoarce împotriva tuturor românilor, va accentua dezechilibrele şi riscă să compromită perspectivele de relansare economică pe care le-am construit pe termen mediu şi lung."

"Cer parlamentarilor să fie responsabili şi să susţină rectificarea bugetară aşa cum am hotărât-o. Şi aşa am făcut eforturi extrem de mari pentru a găsi resurse să creştem veniturile unor categorii importante, să creştem punctul de pensie, să găsim resurse pentru a susţine creşterea alocaţiilor pentru copii. Am găsit resurse pentru a susţine autorităţile locale în eforturile pe care le fac pentru a face faţă cheltuielilor în timp de pandemie. Am alocat resurse financiare pentru susţinerea angajaţilor în cadrul măsurilor active, pentru susţinerea companiilor. Solicit parlamentarilor să voteze rectificarea bugetară ca o bază solidă pentru reluarea procesului de creştere economică, pentru o revenire rapidă a economiei româneşti, care ulterior să permită creşterea veniturilor cetăţenilor."

"Întrebat ce se va întâmpla dacă PSD va decide majorarea pensiilor cu 40%, aşa cum prevedea proiectul iniţial modificat în Parlament, Orban a precizat: "Proiectul a fost votat de mult. Proiectul nu a avut la bază niciun fel de analiză de prognoză economică, a fost adoptat într-o perioadă în care nu era pandemie, nu era criză economică. Între timp, trăim într-o altă realitate. Ne confruntăm cu o criză economică provocată de pandemie, căreia trebujie să-i facem faţă şi trebuie să ne adaptăm cheltuielile, toată gândirea bugetară trebuie adaptată la situaţia în care ne găsim. Ne confruntăm cu o scădere economică, o contracţie economică de 3,9% pe primul semestru. Este o contracţie economică mult mai mică decât cea la nivel euroean de 8,3%. Este o contracţie economică ce duce la scăderea veniturilor, Trebuie să ne îndemne la prudenţă în generarea de cheltuieli."

Orban: "PSD trebuie să înţeleagă că acest mod iresponsabil de a face politică nu mai poate să continue"

"În ultimele patru luni, dominată de PSD, într-un populism inexplicabil, ne-a provocat noi şi noi cheltuieli pentru care nu există resursele pentru a putea face faţă notei de plată provocate de PSD. PSD trebuie să înţeleagă că acest mod iresponsabil de a face politică nu mai potae să continue pentru că va face rău fiecărui român. Cui foloseşte dacă România va fi retrogradată de agenţiile de rating, cui foloseşte dacă ne vom împrumuta mai scump."

"Vă dau un exemplu, apropo de toate minciunile lansate public de PSD, singura lună de când suntem la guvernare în care ne-am împrumutat mai scump decât guvernele PSD şi gândiţi-vă că suntem în criză economică provocată de pandemie, suntem după un deficit pe 2019 de 4,6. PSD a procedat după sistemul "otrăvim fântânile, dăm foc la holde, cine vine după noi să nu mai facă nimic. După noi, potopul." Cu toate astea, am reuşit să ne împrumutăm mai ieftin decât guvernele PSD, cu o singură excepţie, luna februarie, în care ne-am împrumutat mai scump, tot din cauza PSD, pentru că în luna februarie au dat jos Guvernul, atunci când ne-am angajat răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi. În rest ne-am împrumutat mai ieftin decât guvernarea PSD."

"Cui foloseşte dacă investitorii vor privi cu reticenţă România, datorită acestor evaluări. Se va întoarce împotriva fiecărui român o astfel de demagoice populistă, găunoasă, care face rău României. Vom folosi toate pârghiile constituţionale şi legale pe care le avem la dispoziţie pentru a aplica acest buget."