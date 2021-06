Ludovic Orban, despre relația cu președintele Iohannis: Puțină lume știe asta!

'Eu am fost patru ani, sunt președintele PNL... În această perioadă, am avut un parteneriat cu președintele României care a funcționat aproape fără cusur. Toată lumea știe acest lucru. Împreună în acest parteneriat am făcut lucruri extrem de importante pentru România, atât în plan intern, cât și în plan european și internațional. Eu am o relație cu președintele Iohannis care poate fi evaluată de orice privitor, de orice cetățean, prin prisma cooperării pe care am avut-o nu numai în cei patru ani.', a povestit Ludovic Orban.

Orban: Puțină lume știe asta

'Puțină lume știe că, în 2014, eu mi-am anunțat candidatura la președinția PNL. Evident că aveam, de departe, prima șansă să ies președintele PNL.

În acel moment, domnul Iohannis a participat la Delegația Permanentă, după ce își dăduse demisia din funcția de prim-vicepreședinte și a cerut derogare pentru a candida la funcție. L-am întrebat dacă își dorește să candideze pentru funcția de președinte al PNL.

După ce a răspuns că ”da”, intenționează să candideze la funcția de președinte al PNL, eu mi-am retras candidatura, explicând că președintele care este ales de PNL trebuie să aibă principala calitate să fie un candidat la prezidențiale, cu șanse să câștige. Noi aveam toate analizele sociologice, studiile și știam că domnul Klaus Iohannis era cel mai potrivit dintre noi să fie candidat. Eu m-am retras și l-am susținut pe Klaus Iohannis să fie președintele României. L-am susținut și în procedura de desemnare ca să fie candidat la funcția de președinte al României.', a mai spus Orban.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal