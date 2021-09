Ludovic Orban, despre scandalul ”Anghel Saligny” din coaliție: ”Voi face tot ce este posibil pentru a adopta acest proiect”

„Premierul este cel care până la urmă ia decizia. Eu am condus un guvern monocolor, acum este un guvern de coaliție. Trebuie căutată o formă de înțelegere pentru a fi adoptat cât mai repede proiectul pentru că este foarte important pentru dezvoltarea comunităților locale.”, a spus liderul PNL.

Orban susține că va face tot ce este necesar pentru adoptarea proiectului care prevede investiții în valoare de 50 de miliarde de lei pentru autoritățile locale până în 2028.

„Eu voi face tot ce este posibil pentru a menține această coaliție și în același timp pentru a adopta acest proiect de care au nevoie comunitățile locale. Eu sunt adeptul dialogului. Sper că motivul adoptării acestui proiect, de care eu vorbesc de la începutul lunii ianuarie, se face pentru scopul real, pentru dezvoltarea infrastructurii în comunitățile locale”, a mai declarat Orban.

Scandal în Guvern! Florin Cîțu a decis să ignore USR PLUS în cadrul ședinței

Potrivit surselor Antena 3, cei de la UDMR, prin Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, au depus pentru agenda suplimentară controversatul program de investiții suplimentare, Anghel Saligny. Un program de investiții care s-ar întinde pe 7 ani și care are o valoare de 50 de miliarde de lei. Acest program însă nu are încă toate avizele, pentru că ultima sa formă nu a ajuns la Ministerul Justiției, nu are aviz nici din partea Consiliului Economic și Social.

Premierul a fost de acord însă ca proiectul să fie introdus pe ordinea suplimentară a agendei ședinței de Guvern de astăzi, ceea ce a stârnit nemulțumiri din partea vicepremierului Dan Barna și a tuturor miniștrilor USR.

Şedinţa de guvern a fost suspendată, după ce Florin Cîţu a vrut să forţeze introducerea pe ordinea de zi a programului de investiţii în mediul rural.

