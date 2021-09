Ludovic Orban, întrebat dacă îl mai susține pe Cîțu: ”Sunt multe lucruri peste care am trecut!”

„Eu l-am susținut pe premierul PNL Florin Cîțu și s-a văzut foarte bine acest lucru”, a declarat joi Ludovic Orban. Întrebat dacă îl susține în continuare pe premier, acesta a răspuns: Normal, este premierul care reprezintă PNL”.

Orban a spus însă că premierul nu trebuie să ia decizii fără consultarea președintelui PNL.

„Pe de alta parte, nu cred ca premierul trebuie să ia decizii fără să se consulte cu președintele PNL, și mai ales decizii care pot să pună în pericol coaliția, coerența în funcționarea coaliției. Nu am fost informat despre introducerea pe ordinea de zi a ordonanței de urgență privind Anghel Saligny. Am fost informat cu două minute înainte de propunerea de revocare a ministrului Stelian Ion. Sunt multe alte lucruri de-a lungul timpului peste care am trecut, pentru că eu țin la unitatea PNL. Suntem într-un punct în care nu mai putem accepta astfel de comportamente”, a mai spus președintele PNL.

Ludovic Orban, despre demiterea lui Stelian Ion: ”Nu am primit niciun apel de la Florin Cîțu! Am primit un SMS la 21.28!”

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că nu a știut despre intenția premierului Florin Cîțu de a-l demite pe ministrul Justiției, Stelian Ion.

”Nu cred că este bine să se ia decizii la cald, așa cum a fost decizia de azi noapte, catalizată de propunerea de revocare a unui ministru.

Am primit un sms la 21.28, cu două minute înainte de declarații. Când vă spun, vă spun că așa este! Sigur că premierul susține că m-a sunat, nu am primit niciun apel de la premierul Florin Cîțu”, a explicat președintele PNL.

