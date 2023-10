Produsele pentru care premierul a plătit aproape 100 de lei | Marcel Ciolacu: "Am fost la cumpărături și am luat ce aveam nevoie"

Marcel Ciolacu a mers la cumpărături şi apoi a făcut public bonul fiscal în valoare de 93,50 de lei. Iată ce produce şi-a cumpărat premierul!

Sursa foto: Marcel Ciolacu/ Facebook

Salată, castraveți, ceapă și niște cartofi, mere și o bere Ursus, produsă la Buzău, sunt câteva dintre produsele cumpărate de Marcel Ciolacu.

"Am fost la cumpărături și am luat ce aveam nevoie: salată, castraveți, ceapă și niște cartofi, mere, pateu Ardealul, salam Săsesc, ulei și zahăr, ouă, iaurt, telemea de oaie și o bere Ursus - produsă la Buzău ... total 93.50 de lei. E drept, am uitat să iau roșii, dar tot mă încadram în 100 de lei!

Voi ce cumpărați românește cu 100 de lei?", a scris sâmbătă, pe Facebook, premierul Marcel Ciolacu.

Premierul a prezentat și un colaj video, în care apare într-un supermarket.