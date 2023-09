Marcel Ciolacu, despre pachetul de reformă fiscală: "Nimeni nu-l va trece noaptea, pe furiș"

Premierul Marcel Ciolacu anunță că pachetul de reformă fiscală va fi finalizat în "două-trei zile". "Nimeni nu-l va trece noaptea, pe furiș. Vor fi minimum 24 de ore în care se depun amendamente. Totul va fi cât se poate de transparent", a anunţat premierul.

"Continuăm să scriem actul normativ. Pe urmă, va fi pus în transparență, cum este normal.. Până la finalul lunii terminăm tot circuitul, inclusiv asumarea de răspundere. Să vedem dacă mai este nevoie de anumite ordonanțe de completare”, a declarat Marcel Ciolacu.

El nu vrea să detalieze elementele din proiectul convenit în coaliție.

"Am așteptat și am vorbit despre așa-spusa austeritate, dar eu am văzut în actul normativ că o să crească salariile și nu e nicio austeritate. România a învățat din fosta criză, când s-a făcut o greșeală majoră tăind salariile la români. Cu adevărat, unii care au totuși salarii foarte mari în sistemul bugetar nu pot beneficia și de vouchere de vacanță la fel ca cei aproape 1,6 milioane de români care au salariul minim pe economie. Nu am văzut nimic de austeritate", a adăugat premierul.

Marcel Ciolacu precizează că primul pachet pe care îl va finaliza ministrul de Finanțe va fi cel pentru combaterea evaziunii fiscale.

"Pe urmă va fi reforma din sistemul administrativ. Al treilea e pachetul fiscal, astfel încât România să fie sustenabilă. (...) Veți vedea în două-trei zile tot pachetul. Nimeni nu-l va trece noaptea, pe furiș. Vor fi minimum 24 de ore în care se depun amendamente. Totul va fi cât se poate de transparent", a mai explicat şeful guvernului.

El mai anunță că propunerea este ca bugetarii cu salarii peste 8.000 de lei să nu mai primească vouchere de vacanță.