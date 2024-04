Marcel Ciolacu, mesaj la Întâlnirea Liderilor Partidului Socialiştilor Europeni: "Extremiștii nu au făcut nimic, doar caută doar să dezbine Europa și să ne arunce în brațele lui Vladimir Putin"

Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj tranșant la adresa extremiștilor, la Întâlnirea Liderilor Partidului Socialiștilor Europeni.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, comisarul european Nicolas Schmit, președintele PES Stefan Löfven sunt alături de Președintele PSD, Marcel Ciolacu, la conferința ocazionată de Întâlnirea Liderilor Partidului Socialiștilor Europeni, la București.

În discursul său, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis că "Europa are nevoie de mai multe politici sociale, are nevoie de umanizare, are nevoie de energia și de ideile pe care social-democrația europeană le susține.”



"Afectează întreaga Europă, familia noastră politică a fost mereu și rămâne principalul aliat al României la nivel european. De aceea vă spun astăzi cu tărie și încredere că social-democrații europeni pot câștiga alegerile pentru Parlamentul European, că din România vom trimite mai mulți euro deputați PSD decât în urmă cu 5 ani.

"Noi suntem curentul politic de care are nevoie acum Uniunea Europeană"

Sunt ferm convins că noi suntem curentul politic de care are nevoie acum Uniunea Europeană. Așa cum știți, pentru stabilitatea și dezvoltare a României am luat decizia de a face echipă printr-o listă comună cu aliații noștri de la guvernare. Însă Partidul Social Democrat continuă să facă echipă social-democrații europeni pentru o Uniune Europeană care să redevină motorul dezvoltării și bunăstării pentru cetățenii săi, după 20 de ani de conducere de dreapta. Europa are nevoie de mai multe politici sociale, are nevoie de umanizare, are nevoie de energia și de ideile pe care social-democrația europeană le susține.

Când spunem că nimeni nu mai trebuie lăsat în urmă, trebuie să facem acest lucru. Și o spun cu modestie, noi am fost cei care am făcut mereu acest lucru, fie că vorbim de Mete în Danemarca, de Olaf în Germania, de Ștefan în Suedia, de Pedro în Spania, de Antonio în Portugalia sau de Partidul Social Democrat în România, noi am fost cei care am crescut salariul minim, am mărit pensiile, am creat locuri de muncă, i-am sprijinit pe tineri și am dezvoltat țările noastre.

"Extremiștii nu au făcut nimic, Ei caută doar să dezbine Europa"

Extremiștii nu au făcut nimic, Ei caută doar să dezbine Europa și să ne arunce în brațele lui Vladimir Putin. Extremiștii vor să nu mai avem bani europeni, vor să nu mai circulăm liberi în Europa, vor să ne închidă frontierele și să ne urâm unii cu ceilalți.

Doamnelor și domnilor, realitatea este simplă. În timp ce anti-europeni se filmau pe rețelele sociale, comisarii noștri contribuiau la soluții pe care le-am găsit la multiplele crize pe care le-am traversat.

Am gestionat pandemia, am venit cu măsuri pentru a proteja fermierii, am compensat prețul la energie, am protejat locurile de muncă, am implementat planurile de redresare și am folosit cum trebuie fondurile europene.

Un exemplu în acest sens este Nicolas Schmit, comisarul pentru muncă și drepturi sociale, omul care a dezvoltat programul SURE prin care am salvat milioane de locuri de muncă", a spus premierul Marcel Ciolacu, la conferința ocazionată de Întâlnirea Liderilor Partidului Socialiștilor Europeni, la București.