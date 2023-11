Marcel Ciolacu: "Știu ce înseamnă nopți nedormite, gândindu-te cum să faci să plătești și creditul"

"Și eu am făcut credit la bancă cu o dobândă de 158%. Și eu am fost mic întreprinzător”, a spus Marcel Ciolacu, la Topului Național al Firmelor Private din România.

"Mă bucur să fiu – din nou! – alături de cele mai valoroase companii mici şi mijlocii din România! În primul rând, pentru că reprezentați motorul economiei noastre. Un alt motiv este că, alături de dumneavoastră, am dus bătălii grele în ultimii ani şi întotdeauna am simțit aceeași atitudine corectă, bazată pe argumente solide şi legitime.

Am fost împreună, în pandemie, când am protestat pentru că guvernarea din acel moment a întors către economie cel mai firav mecanism de ajutor dintre toate țările europene. În această privință - vă amintiți! - ne-au întrecut chiar unele țări africane! Și, deși nu şi-au apărat firmele şi economia, cei de atunci au reușit să creeze un deficit de aproape 10% din PIB.

Deficit din cauza căruia suferim şi astăzi! O vom scoate la capăt – cu toate că nu este deloc ușor! - şi vom face asta investind masiv în IMM-urile noastre şi în capitalul uman al acestei țări”, spune Marcel Ciolacu.

El amintește și de renegocierea PNRR.

"Am fost împreună și atunci când guvernanții de atunci ne-au chemat să ne spună că au făcut un PNRR în care condamnau pensionarii la înghețarea veniturilor până în 2070!

Am renegociat PNRR-ul și am eliminat această aberație, venind în schimb cu o nouă lege a pensiilor, sustenabilă şi echitabilă, care va permite atât indexarea semnificativă a tuturor pensiilor, cât şi rezolvarea inechităților prin recalcularea pensiilor mici.

Tot împreună am fost și atunci când am susținut plafonarea prețurilor la energie şi gaze. Și când am construit scheme de ajutor de stat pentru mai multe sectoare ale economiei românești. Tot împreună, atunci când am gândit că este corect ca toate companiile cu afaceri anuale de peste 50 de milioane de euro să plătească profit echivalent cu minim 1 la sută din cifra de afaceri”, adaugă premierul.

"Știu ce înseamnă nopți nedormite, gândindu-te cum să faci să plătești și creditul"

Premierul a cerut sprijinul antreprenorilor "pentru a construi o Românie corectă și ordonată”.

"O țară care să fie corectă cu toți contribuabilii săi. Cu atât mai mult, să fie corectă cu cei care şi-au sacrificat timpul petrecut cu familia, energia şi sănătatea, pentru a construi companii solide, care produc românește. Și eu am fost mic întreprinzător într-o perioadă destul de haotică.

Și eu am făcut credit la bancă cu o dobândă de 158%. Știu ce înseamnă nopți nedormite, gândindu-te cum să faci să plătești și creditul, dar să dai și salariile angajaților la timp, cu toate taxele aferente statului. În mine, aveți un aliat. În primul rând, vom continua să alocăm în economia românească cel mai mare volum de resurse financiare pe care şi-l poate permite statul român.

În al doilea rând, vom face tot posibilul pentru a-i avantaja pe producătorii români atunci când vine vorba de finanțare, ajutoare, garanții și scheme de sprijin acordate de statul român. Știu că în sală sunt sute de producători de-ai noștri - naționali, regionali sau locali. Vă spun tare şi răspicat: vreau să vă ajut din toate puterile.

Sunt gata să merg în toate județele țării pentru a susține firme mici şi mijlocii din toate domeniile, așa cum voi folosi orice ocazie ca să îi îndemn pe toți românii să cumpere românește. Sunt ferm convins că doar prin productivism şi patriotism economic putem dezvolta această țară”, spune Marcel Ciolacu.

El afirmă că România trebuie să fie un stat în care regulile sunt respectate de toată lumea.

"În care cei ce își plătesc cinstit taxele, lună de lună, să nu se mai simtă umiliți de șmecherii care fac averi uriașe, peste noapte, din evaziune fiscală. Este nedrept ca marea majoritate a firmelor românești să se chinuie pentru a respecta cu sfințenie data de 25 a fiecărei luni, dar, în același timp, statul român să tolereze găștile care drenează TVA-ul sau alte taxe datorate bugetului! Fiscul este cel care trebuie să se reorganizeze și să lupte – în mod real - împotriva evaziunii! Digitalizarea de care se tot vorbește de ani de zile trebuie să devină realitate”, încheie Marcel Ciolacu.