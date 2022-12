Marcel Ciolacu, în vizită la ambasada din Seul: "Le mulțumesc românilor din Coreea de Sud pentru sinceritatea și energia pozitivă cu care ne-au primit"

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a povestit cum a fost primit de români la ambasada de la Seul. " Am realizat din nou ce forță uriașă stă în #românii noștri care trăiesc pretutindeni prin lume", spune acesta.

Sursa foto: Arhiva Antena 3 CNN

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, se află într-o vizită oficială la Seul. El a anunțat că România şi Coreea de Sud intră „într-o nouă etapă” a dialogului politic şi economic și că țara noastră se va ocupa de dezvoltarea unor proiecte economice majore alături de marile companii coreene.

"Ceva mai devreme, ne-am întâlnit la ambasada noastră din #Seul cu o parte a comunității românești din Coreea de Sud: mică, dar inimoasă și plină de povești frumoase!

Cum este povestea tinerei românce care, de una singură, a convins gigantul Samsung C&T să se implice într-un proiect ambițios în IT. Sau a doamnei profesoare care, după 10 ani de predat la universitate în Coreea, când se pregătea să abandoneze munca, l-a cunoscut aici pe cel care i-a devenit soț... Și multe altele!

O comunitate energică și ambițioasă care reușește să atragă alături chiar studenți sud-coreeni care se simt pe jumătate români!

Ambasadorul Cezar Manole Armeanu ni l-a prezentat drept “Ioan” pe tânărul care ne-a cântat la nai câteva acorduri de suflet din Gheorghe Zamfir...

Le-am ascultat cu drag poveștile, am râs și am fost emoționat, apoi am degustat sarmale și cozonac, atât de gustoase încât am îmbrățișat-o pe doamna Daniela, cea care ne-a făcut surpriza de a ne simți ca acasă, înainte de sărbători!

Am realizat din nou ce forță uriașă stă în #românii noștri care trăiesc pretutindeni prin lume. Le mulțumesc românilor din Coreea de Sud pentru sinceritatea și energia pozitivă cu care ne-au primit!

De așa ceva are nevoie, zi de zi, #România", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.