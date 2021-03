Marcel Ciolacu: Ne aflăm în mijlocul unui război, asta înseamnă austeritatea pe care a instaurat-o Cîțu

"Am declanșat în guvernarea noastră un proces de convergență a salariilor și pensiilor cu cele din Europa. Am crescut salariul minim cu 67% și pensia minimă cu 76%. Rezultatul a fost un câștig de bunăstare pentru salariați, care au simțit un plus de 25% la puterea de cumpărare.

Aceste politici au mai însemnat și că două milioane de români au ieșit din starea de sărăcie extremă, de deprivare materială severă în perioada 2017-2019, conform Eurostat. A venit însă Cîțu cu coasa lungă a austerității și a secerat tot ce construisem împreună.

Firul acesta logic al convergenței veniturilor românilor cu cele ale ale francezilor, italienilor sau austriecilor a fost rupt cu brutalitate și va fi nevoie de eforturi uriașe și de solidaritate ca să-l refacem", declară Marcel Ciolacu.

Totodată, preşedintele social-democraţilor a continuat acuzațiile la adresa Guvernului, susţinând că Executivul intenționează să vândă companiile profitabile de stat.

"Știu însă că, alături de dumneavoastră putem reuși! Că putem reuși să apărăm capitalul românesc și să fim de partea tuturor investitorilor care își platesc cinstit taxele şi impozitele în România, nu își externalizează profiturile cu nesimțire! Că putem reuși să blocăm planul nefast al actualei puteri de a vinde cele mai valoroase companii de stat, care valorează peste 10 miliarde de euro și în care lucrează zeci de mii de angajați!

Și care fac profituri de peste un milard de euro anual! Că putem moderniza legislația muncii, aducând-o la realitatea post-pandemie, pentru a stopa abuzurile! Nu este normal ca telemunca să devină noua formă de exploatare a angajatului, cu program de 12-14 ore pe zi", adaugă Ciolacu.

Şeful PSD mai afirmă că partidul pe care îl reprezintă și BNS sunt "în aceeași barcă".

"Îmi place de oamenii care spun ceea ce gândesc fără să se teamă. Îmi place de oamenii care te critică atunci când greșești. Iar pe dl Dumitru Costin îl știți foarte bine – are o gură atât de mare... când este nevoie - și nu te iartă. Îmi place să fiu aici fiindcă mă simt în mijlocul unor oameni pe care te poți baza.

Mesajul meu este că avem nevoie unii de alții mai mult ca oricând, fiindcă ne aflăm în mijlocul unui război. Asta înseamnă austeritatea pe care a instaurat-o Cîțu: un război al unei puteri cinice la adresa tuturor oamenilor care trăiesc cinsitit, din salariu.

Acum 80 de ani, când America s-a hotărât să intre în război contra Germaniei naziste, președintele Statelor Unite i-a spus lui Winston Churchill: suntem în aceeași barcă acum!

Prezența mea azi, aici, alături de dumneavoastră, este expresia faptului că vrem ca întotdeauna, nu doar la momente de criză, PSD să fie în aceeași barcă cu BNS", conchide președintele social-democraților.

