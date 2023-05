Marius Budăi, detalii despre deciziile de la Bruxelles pentru pensiile românilor | Ce directive s-au dat

Marius Budăi, ministrul Muncii, a explicat la Antena 3 CNN, care este stadiul negocierilor cu Comisia Europeană pentru pensiile românilor.

Întrebat care este stadiul discuțiilor cu privire la acel plafon de 9,4% din PIB, dar şi ce decizii s-ar putea lua cu privire la pensiile speciale şi vârsta de pensionare, Marius Budăi, ministrul Muncii, s-a declarat optimist în legătură cu negocierile avute la Bruxelles cu Comisia Europeană pe jaloanele asumate în PNRR.

Mai exact, ministrul Marius Budăi a explicat că la toate nivelurile de discuție s-a acceptat ideea că plafoanele asumate sunt nedrepte şi e nevoie de soluţii care să ajute sistemul pentru a rezolva inechitățile.

"Am verificat în statele membre nu există nici într-o legislație națională și nici într-un PNRR acolo nu se vorbește reforma pensiilor, vreau trimitere la vreo plafonare anume, la vreun procent anume.

Eu consider că altele trebuie să fie elementele să avem o reformă corectă, să avem o reformă care să rezolve inechitățile, o reformă care să țină cont pe viitor și acum și în prezent de evoluția macroeconomică din țara noastră și din Uniunea Europeană și care să aibă un sistem predictibil după ce rezolvăm inechitățile și creștem nivelul pensiilor din România, să avem și nivel predictibil de indexare.

Citeşte şi: Ministrul Muncii, după suspendarea discuţiilor politice: "Învăţământul românesc e mai important decât orice funcţie din Guvernul României"

Astea au fost principiile pe care închid bine, astea au fost principiile pe care le-am pus la masa discuțiilor la Comisia Europeană și iată că într-un final s-a reușit acest lucru.

Să nu ducem lumea în eroare. Am ajuns la concluzia în care odată cu scoaterea acestui indicator, care este nedrept pe 50 de ani, este nedrept să fie acolo, nu s-a solicitat nicio condiție de introducere a altceva în loc. Deci nu s-a solicitat introducerea unui alt indicator în loc. Noi am discutat despre reforme sănătoase.

Mai am 2 zile să lucrez la ceea ce am decis cu Comisia Europeană, după care să prezint coaliției. Sunt în poziția în care suna maxim 2 zile, până luni am ambiția să prezint liderilor coaliției tot ceea ce am discutat cu Comisia Europeană și să închidem acest orar.

Cu respectul de rigoare pentru dvs, Pentru cei care ne urmăresc, nu vreau să mă înec acum la mal. Vreau să ajung cu aceste lucruri. Lucrăm în aceste zile împreună cu colegii mei, vom prezenta decizia, vom prezenta materialul ca atare decident lor în coaliție. Cu tot respectul, știți că nu am pe măsură ce am lucrat la materiale, nu am dat informații decât am atunci când am avut certitudini", a spus Marius Budăi Ministrul Muncii, la Antena 3 CNN.