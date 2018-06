Mărturisirea-șoc pe care i-a făcut-o lui Mihai Gâdea judecătorul CCR Petre Lăzăroiu

foto: Pixabay.com

Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a mărturisit, duminică, în Ediția specială moderată de Mihai Gâdea și Mircea Badea că nu a votat niciodată PSD și că la alegerile prezidențiale opțiunea sa a fost Klaus Iohannis.

"I-am spus, măi Simina, eu vreau să-ți spun ție ca să știi: eu unul l-am votat, chiar l-am votat pe Iohannis. Eu unul nu am votat PSD-ul, de când mă știu eu. (...) Eu nu sunt un om al PSD-ului. Eu am altă misiune acolo la CCR. Noi am fost puși acolo ca să apărăm Constituția, să-i apărăm supremația, în niciun caz să facem chestiuni politice", a spus judecătorul Petre Lăzăroiu.