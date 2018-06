CCR a decis. Va sesiza Comisia de la Veneția în cazul presiunilor asupra judecătorului Petre Lăzăroiu

foto: captura Antena 3

Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a declarat, duminică, la Antena 3, că CCR va sesiza Comisia de la Veneția în cazul presiunilor făcute asupra sa, după întâlnirea pe care a avut-o cu consilierul prezidențial Simina Tănăsescu.

Citește și: Judecătorul CCR Lăzăroiu: Știu sigur că am fost interceptat

Lăzăroiu a spus că le-a povestit colegilor săi judecători despre întâlnirea cu Simina Tănăsescu:

"Cu toții am ajuns la aceeași concluzie: că trebuie să ies public, pentru că și dânșii au înțeles că există o stare de pericol.

Citește și: Mărturisirea-șoc pe care i-a făcut-o lui Mihai Gâdea judecătorul CCR Petre Lăzăroiu

Inițial am vrut în aceeași zi să sesizăm Comisia de la Veneția - am zis să o lăsăm pentru luni. Dar cu toții am spus că trebuie să ieșim. Vom sesiza Comisia punctual, pe această chestiune", a spus judecătorul Petre Lăzăroiu.