Ministrul Agriculturii: "Fermierii din Botoșani și Timiș au înțeles că în bugetul Ministerului există bani pentru toate problemele lor"

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunţat că, după cinci ore de dezbateri, fermierii din Botoşani şi Timiş au înţeles că în bugetul Ministerului există bani pentru toate problemele lor.

Sursa foto: Florin Barbu/ Facebook

"După 5 ore de dezbateri, fermierii din Botoșani și Timiș au înțeles că în bugetul Ministerului există bani pentru toate problemele lor și că prin actele normative adoptate și pe care le vom adopta în săptămânile viitoare, vom rezolva revendicările lor", a scris Florin Barbu, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a mai spus că se bucură că "dialogul a fost soluția".

"Le-am promis că vom avea o comunicare mult mai bună, prin comunicate de presă cât mai explicite și întâlniri periodice.

Sunt alături, ca întotdeauna, de fermierii noștri și le mulțumesc tuturor pentru răbdare, munca depusă și implicare", a concluzionat ministrul Agriculturii.

Marcel Ciolacu, protestatarilor: Primul și cel mai important lucru este dialogul

"Primul și cel mai important lucru este dialogul", este mesajul premierului Marcel Ciolacu pentru fermierii și transportatorii care protestează.

"Am anunțat public că am toată disponibilitatea de a sta cu toată lumea de vorbă. Ce am reușit eu împreună cu colegii mei, fiindcă niciodată nu poți să faci ceva singur, împreună cu ministrul de finanțe, am reușit un echilibru macroeconomic al României foarte important, în contextul pe care îl vedem cu toți, în contextul în care cred că 14 state din 27 ale Uniunii Europene au intrat pe deficit excesiv.

Primul și cel mai important lucru este dialogul", a spus Marcel Ciolacu, marţi, întrebat de ce protestele fermierilor și transportatorilor continuă.