Ministrul Mediului, decizie după ruperea coaliției PSD-ALDE: „Îmi depun demisia. Viaţa poate continua şi fără funcţia de ministru”

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a anunţat marţi că îşi va depune demisia imediat după şedinţa de Guvern, adăugând că "viaţa poate continua şi fără funcţia de ministru".



"Imediat după şedinţa de Guvern de astăzi, îmi voi depune demisia la Secretariatul General atât din funcţia de ministru al Mediului, cât şi din cea de vicepremier. Viaţa poate continua şi fără funcţia de ministru. Am făcut lucruri bune în interiorul programului de guvernare, dar şi în afara lui, cum este şi încurajarea unor programe precum cel de azi (Cora verde, n.r.). Întotdeauna vor fi lucruri de făcut la minister şi sper că oricine va veni va continua ce am început şi nu se va repeta dezastrul din 2016 ", a spus Gavrilescu, prezentă la un eveniment de profil.



Întrebată ce părere are despre ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, care ar putea prelua interimar mandatul la Mediu, Graţiela Gavrilescu a răspuns:" Orice persoană este potrivită atât timp cât îşi face treaba".



Călin Popescu-Tăriceanu a anunţat luni, după decizia ALDE de a ieşi de la guvernare, că miniştrii care nu se retrag din Guvern vor fi excluşi din partid