Ministrul Nazare cere CNAS să facă o analiză privind concediile medicale: „Sunt sume exorbitante pe care le rostogolim de la an la an”

Ministrul Finanțelor a spus că este nevoie de o analiză foarte serioasă la CNAS. Foto: Getty Images

Alexandru Nazare a declarat joi, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că este nevoie de o analiză foarte serioasă pe bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) deoarece statul plătește „sume exorbitante” pentru concediile medicale. Ministrul Finanțelor a spus că deși bugetul CNAS s-a cvadruplat în ultimii patru ani, nu a fost un an în care să nu existe un stoc mai mic de 4 miliarde de lei doar pentru concedii medicale.

„Sunt sume exorbitante în fiecare an pe care nu le-am putut plăti la timp. În ultimii patru ani de zile nu a fost an în care să nu avem un stoc mai mic de 4 miliarde la concediul mecial. Anul trecut am reușit să plătim 2 miliarde, acum la rectificare am mai plătit aproximativ 500 de milioane, dar rămâne un stoc ridicat”, a spus Nazare la Antena 3 CNN.

Întrebat unde sunt găuri în bugetul României, ministrul Alexandru Nazare a făcut referire la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), unde cheltuielile cu concediile medicale sunt atât de mari încât statul nu reușește să le plătească la timp și ele se adună de la an la an.

„Putem să discutăm inclusiv despre fondul unic de sănătate, de Casa de Sănătate, de nivelul cheltuielilor pe care le avem în fiecare an acolo. E o discuție foarte serioasă în această zonă pentru că au crescut foarte mult, cheltuiala pentru fondul de sănătate s-a cvadruplat în ultimii patru ani, nu că ar fi această chestiune atât timp cât banii sunt evident destinați medicamentelor, tratamentelor, e un lucru foarte bun. Numai că vedem că avem un stoc e concedii medicale care rămâne constant și rostogolit de la un an la altul la un nivel foarte mare”, a spus Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a spus că este nevoie de o analiză foarte serioasă la CNAS, deoarece în ultimii patru ani nu a existat un stoc mai mic de 4 miliarde de lei, exclusiv pentru concediile medicale.

„Acolo, Casa de Sănătate și Ministerul Sănătății trebuie să studieze foarte atent care este sursa acestor sume care cresc foarte mult. Am încercat să le ținem sub control, dar în continuare avem o problemă de rezolvat.

Acolo trebuie acționat cu măsuri structurale. Sunt sume exorbitante în fiecare an pe care nu le-am putut plăti la timp. În ultimii patru ani de zile nu a fost an în care să nu avem un stoc mai mic de 4 miliarde la concediul medical. Anul trecut am reușit să plătim 2 miliarde, acum la rectificare am mai plătit aproximativ 500 de milioane, dar rămâne un stoc ridicat. (...) Acolo trebuie să facem o analiză foarte serioasă pe bugetul casei și să vedem cum optimizăm lucrurile”, a mai spus ministrul Alexandru Nazare.